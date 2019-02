Carlentini, “raccontare la città” il tema dell’AperiDesk organizzato dall’UCSI

CARLENTINI – Un aperitivo, un momento informale e cordiale, in carne e ossa, per presentare l’ultimo numero di Desk, la rivista trimestrale di cultura dell’informazione edita dall’Ucsi, l’Unione Cattolica Stampa Italiana, in una parola un AperiDesk: l’iniziativa ideata in Friuli Venezia Giulia lo scorso anno, quest’anno su input della presidente nazionale Vania De Luca è stata accolta dal presidente Ucsi Sicilia Domenico Interdonato è sbarcato in Sicilia. Durante l’Aperidesk è stato affrontato il quarto tema che l’Ucsi nazionale ha pubblicato sulla rivista Trimestrale “Desk” “Raccontare la città”. L’Aperidesk si è svolto a Carlentini l’incontro promosso e organizzato dalla sezione provinciale guidata da Salvatore Di Salvo che ha coinvolto nell’organizzazione il Circolo di Conversazione, fondato nel 1834 e con il sostegno Bar Eden Puglisi, Radio Una Voce Vicina inBlu e Copycenter.

L’incontro è stato aperto dal consigliere nazionale Ucsi Salvatore Di Salvo, dal presidente del Circolo di Conversazione Fely Inserra, del presidente regionale Ucsi Sicilia Domenico Interdonato e del consigliere nazionale della Fnsi Lorenzo Gugliara, mentre i diversi temi pubblicati sull’ultimo numero di Desk “Raccontare la città” sono stati affrontati dal consigliere nazionale dell’Ucsi Gaetano Rizzo e dal giornalista Orazio Mezzio, redattore del settimanale cattolico “Cammino” con le testimonianze dei sindaci di Carlentini Giuseppe Stefio e di Lentini Saverio Bosco. Tra gli ospiti il vice questore aggiunto Mario Maria Dell’Arte, dirigente del commissariato della Polizia di Stato di Lentini, il comandante della Tenenza della Guardia di Finanza di Lentini Piero Risuglia, il responsabile della Cgil, zona nord di Siracusa Paolo Censabella e i rappresentanti delle associazioni ecclesiali, di volontariato e culturali di Carlentini e Lentini.

“Desk, più libro che rivista — 130 pagine, 27 contributi di esperti del settore – ha detto Orazio Mezzio – una finestra sull’Europa e sul mondo —, vuol essere anche un’occasione per fermarsi, per confrontarsi, per esaminare le parole e imparare a sceglierle con cura, cosa che dovrebbero fare tutti, ma che per un giornalista è un dovere imprescindibile. Perché vanno pesate conformano il giornalista nel suo mestiere: le azioni non nascono mai da sole, nascono da una parola e prima ancora da un pensiero e i media hanno una responsabilità enorme nella tenuta della democrazia. Oggi parliamo di come raccontare le nostre città, cento anni il cuore delle città erano il campanile, il Comune, cinquant’anni fa la piazza, oggi le piazze virtuali che hanno annullato relazioni reali e la comunicazione”.

Per i due sindaci Stefio e Bosco questa iniziativa, unica nel suoi genere, è stato un momento di riflessione e confronto con i giornalisti che quotidianamente raccontano la città. “I temi che sono stati pubblicati – hanno detto i sindaci di Carlentini e Lentini – ci toccano da vicino, visto che noi quotidianamente siamo in prima linea e rappresentiamo lo Stato. Oggi siamo costretti a vivere nell’emergenza – hanno aggiunto – e le nostre città soffrono i problemi generali, ma anche di estrema periferia. Nonostante le difficoltà l’associazionismo è la carta vincente per superare i momenti difficili. Fondamentale sarebbe eliminare ciò che divide e andare alla ricerca di ciò che ci unisce”.

“E’ bello raccontare le città – ha aggiunto il sindaco di Lentini Saverio Bosco – di due città e di una sola comunità, visto che Carlentini e Lentini sono divise da una strada. Grazie alla sinergia tra le due amministrazioni stiamo provando a unire ciò che ci separava”. Per i due sindaci “l’iniziativa dell’Ucsi è stata una bella esperienza che ha messo a confronto operatori della comunicazione e amministratori”.

Soddisfazione è stata manifestata dal presidente regionale dell’Ucsi Sicilia Domenico Interdonato. “Aperidesk – ha detto – ha unito il nord al sud, costruendo ponti di cultura”.