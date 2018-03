Elezioni amministrative 2018, si vota il 10 giugno

SIRACUSA – Sarà il 10 giugno la data fissata per le elezioni amministrative in Sicilia. Lo ha disposto la giunta regionale.

In provincia, si vota nel comune capoluogo di Siracusa, dove i candidati a sindaco, almeno per le disponibilità annunciate, sono quasi una decina. Interessati dall’elezione di sindaci e rappresentanti nei consigli comunali sono anche Buccheri, Carlentini, Francofonte, Palazzolo Acreide, Priolo Gargallo e Rosolini.

In caso di mancato raggiungimento del 40 per cento al primo turno, si andrà al ballottaggio previsto due settimane dopo la data del 10 giugno. In Sicilia ci sono anche altri comuni capoluogo interessati dal voto: Catania, Messina e Ragusa. Complessivamente sono 137 i comuni di questa tornata elettorale.