Siracusa, amministrative. L’assessore designato di Granata, Raimondi: “Ci sono i fondi per l’adeguamento sismico delle scuole”

SIRACUSA – “Sono disponibili 82,5 milioni di euro dalle risorse “Po Fesr fondi indiretti”, in Sicilia, e circa 145 milioni dai fondi statali per le verifiche di vulnerabilità sismica degli istituti scolastici e la successiva progettazione degli interventi necessari. Abbiamo individuato i decreti e i bandi che consentono agli enti locali di accedere a questi fondi per l’adeguamento sismico delle scuole nelle zone di più elevata pericolosità sismica. È uno dei cardini fondamentali del progetto di “rigenerazione “della Città”. Lo ha dichiarato Giuseppe Raimondi, assessore designato della eventuale giunta a guida di Fabio Granata sindaco.

“È un’occasione di fondamentale importanza che non può essere perduta”. L’iniziativa, nel dettaglio, è nel programma di Fabio Granata sindaco ed è uno dei temi che domani, sabato 26 maggio, verranno affrontati in largo XXV Luglio (Tempio d’Apollo) a partire dalle ore 19, dove Granata e i suoi assessori designati descriveranno il programma per la città e la visione che ne sta alla base.

“Il nostro è un progetto di governo di Siracusa che parte da lontano – ha detto Fabio Granata – e non si è fermato a aspettare sponsor o padrini, ma ha raccolto compagni di viaggio sulla base di progetti e visione comune. Abbiamo le idee chiare e vogliamo esporle ai cittadini siracusani, che meritano di andare a votare con consapevolezza e liberi da condizionamenti”.