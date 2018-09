Siracusa, Capitaneria di Porto, il Capitano di Vascello Luigi D’Aniello è il nuovo comandante. I saluti del comandante Sciarrone

Siracusa – Il Capitano di Vascello Luigi D’Aniello è il nuovo comandante della Capitaneria di Porto di Siracusa. Il neo comandante subentra al pari grado Giuseppe Sciarrone che dopo due anni viene trasferito in altra sede. Alla cerimonia di avvicendamento alla presenza dell’Ammiraglio Gaetano Martinez direttore marittimo della Sicilia Orientale. Erano inoltre presenti le maggiori autorità civili, militari e religiose della nostra provincia.

Nel suo intervento il Comandante Sciarrone ha fatto un po’ il resoconto di due attività della Capitaneria di Porto di Siracusa mettendo in evidenza le diverse tematiche di specifico interesse della Capitaneria di Porto, dalla tutela ambientale alla sicurezza della navigazione, dalla salvaguardia della vita umana in mare alla sicurezza dei bagnanti e delle coste, contribuendo ad assicurare una tutela degli interessi della collettività connessi al legittimo uso del mare e delle sue risorse.

Il comandante Sciarrone ci ha dichiarato: “Voglio ringraziare tutte le amministrazioni – dichiara il comandante Sciarrone – dal Prefetto alla Procura della Repubblica, al sindaco, al Comandante di Marisicilia e tutte le forze di polizia che mi hanno aiutato in questo percorso in questi due anni. Abbiamo lavorato per documenti, per programmi e li abbiamo sviluppati sia nell’ambito dei porti, sia nel sistema di depurazione della provincia e soprattutto nei litorali. Abbiamo realizzato dei documenti ovviamente sotto la guida della Procura della Repubblica e che abbiamo concluso da poco e sarà compito di chi mi sostituirà di veicolarli agli enti decisori affinché loro possano trarre degli spunti dall’individuazione di queste criticità che poi ci sono ne dico uno che è il sistema della depurazione che deve essere sempre migliorata e ottimizzata. I litorali come sapete come oltre ai fenomeni di aggressione, di abusivismi, abbiano individuato una serie di fenomeni di erosione c su cui gli enti decisori devono intervenire perchè questi non si aggravino”.

Per quanto riguarda il Porto grande di Siracusa il capitano di Vascello Sciarrone ha dichiarato: “La Capitaneria lavora per la città. L’amministrazione comunale ha avuto il merito di riattivare il percorso di riammodernamento delle banchine e con il fine lavori tra la fine del 2018 e l’inizio 2019 avremo a disposizione la banchina numero 2. Una banchina da 300 metri. Sulla base delle interlocuzioni avute il Presidente di Costa Crociera, così come anche con i responsabili di MSC che più volte sono venuti in inverno e hanno mostrato l’interesse per il porto di Siracusa. Il sogno è quello di poter ospitare contemporaneamente cinque navi da crociera. Quest’anno siamo riusciti ad ospitarne tre contemporaneamente. Questo consentirebbe la crescita di turismo per Ortigia perchè Ortigia è un posto stupendo”.