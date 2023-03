Primo piano Canicattini Bagni, l’Holimpia Siracusa batte il Villasmundo al fotofinish e conquista la Coppa Trinacria di calcio a 5 di

Canicattini Bagni – A sollevare il trofeo è il capitano Piero Giuffrida, a gioire di più il presidente Concetto Vasile. L’Holimpia Siracusa ha fatto doppietta. Dopo aver vinto con abbondante anticipo il campionato, ha conquistato anche la Coppa Trinacria, il trofeo riservato alle squadre di calcio a 5 serie D. La finale con il Villasmundo (che adesso cercherà di andare in C2 tramite i playoff) è stata decisa da un gol in zona cesarini di Magnano.

Sul campo neutro di Canicattini Bagni, gara vibrante, intensa, con tante emozioni tra due squadre che hanno regalato uno spettacolo di alto livello ai numerosi spettatori presenti. A centrare la porta per prima è la compagine melillese al 19’ con la conclusione da due passi di Mangiameli. Veemente la reazione dei biancazzurri che, però, non sembrano lucidi in zona gol e continuano a fallire tante opportunità. La palla per il pari ce l’ha Giuffrida che, su tiro libero, non inquadra la porta. Nell’ultima azione del primo tempo Stenco non sbaglia e manda i suoi al riposo sull’1-1.

In avvio di ripresa Magnano trova il gol del vantaggio, riprendendo una corta respinta del portiere su tiro precedente di Stenco. Poi due opportunità mancate da Giuffrida, mentre ancora Stenco colpisce due traverse in pochi minuti. Il Villasmundo resta in partita e trova il gol del pari di nuovo con Mangiameli. L’Holimpia torna a riversarsi in avanti e, ad inizio recupero, mette nuovamente la freccia con il diagonale a fil di palo di Magnano, che regala ai suoi la Coppa Trinacria. A fine partita premiate entrambe le squadre dal delegato provinciale della Figc Giuseppe Militti, il quale consegna prima la coppa del secondo posto ai giocatori in maglia arancione, applauditi anche dagli avversari, e poi la Coppa Trinacria ai vincitori, per i quali l’avventura proseguirà ora in Coppa Sicilia.

“Sono molto contento – ha detto il presidente dell’Holimpia Concetto Vasile – perché lo scorso anno in C2 avevamo chiuso il campionato senza punti, onorando fino in fondo il torneo. Per una questione di orgoglio personale, ci tenevo a completare il riscatto, vincendo anche la Coppa Trinacria. E’ stata una stagione molto bella, ma non è ancora finita. Lotteremo per raggiungere il terzo obiettivo. Intanto ci godiamo questo successo, frutto dei sacrifici dei giocatori, ma anche di una società solida e compatta, formata da dirigenti di spessore come il vicepresidente Sebastiano Sorano, il direttore generale Carmelo Messina, il direttore sportivo Gianluca Infantino, il dirigente economo Corrado Portuesi, l’addetto pubbliche relazioni Concetto Caruso”.