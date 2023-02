News Floridia, il Carnevale floridiano. Un viaggio di comunità fra generazioni attraverso una mostra fotografica di

FLORIDIA – Rimarrà esposta fino a domani sera, nell’androne del palazzo municipale in piazza del Popolo a Floridia, nell’ambito della programmazione del Carnevale floridiano 2023 promossa dall’amministrazione comunale, la mostra “Generazioni in maschera”. Percorso fotografico itinerante dagli anni Trenta ad oggi”. La mostra, realizzata dall’associazione Imago, è stata presentata da Salvo Sequenzia, semiologo e socio onorario dell’associazione, alla presenza delle autorità, dei soci dell’associazione e di un folto pubblico.

Dopo l’introduzione del presidente di Imago, Giuseppe Iaci, che ha illustrato la valenza della mostra nell’ambito della programmazione del Carnevale floridiano evidenziando l’importanza delle attività dell’associazione per la documentazione della memoria storica collettiva, l’assessore comunale alla cultura, Serena Spada, ha portato il saluto del Sindaco ed ha sottolineato come la storicità del Carnevale di Floridia, decretata da recenti riconoscimenti ufficiali, scaturisca anche dal lavoro di ricerca che Imago svolge in modo pregevole sul territorio. Nel suo intervento di chiusura, il parlamentare regionale on. Tiziano Spada ha posto in rilievo l’importanza della sinergia tra amministrazione comunale e associazionismo per la promozione di occasioni di sviluppo legate alla tradizione e alla cultura locale ed ha espresso il plauso nei confronti dell’attività di Imago, le cui collezioni fotografiche hanno reso possibile l’iscrizione del Carnevale floridiano nel registro dei Carnevale storici.

Nel suo intervento, il semiologo Salvo Sequenzia ha affermato: “Il Carnevale floridiano è uno dei più antichi della Sicilia. Da una recente ricerca, che ho compiuto nell’archivio storico comunale, è emerso un documento che fa risalire al 6 gennaio 1903 la nascita del “Festivallu”, la pesca di beneficenza che si svolgeva a Floridia in Piazza Umberto I durante il Carnevale e che costituiva, insieme alle sfilate dei carri allegorici, ai veglioni e ai festini, una delle principali attrazioni dell’evento. In questa manifestazione, che si è svolta sino alla prima metà degli anni Novanta del Novecento, sopravvive, probabilmente, nella maschera di don Cicciu acqua ‘i pila, animatore del “Festivallu”, la testimonianza dell’ultimo “Mastro di Campo” operante nel Carnevale della Sicilia sud-orientale tramandata da generazioni. Quella del “Mastro di Campo” è una celebre maschera dell’antico Carnevale isolano rinvenibile, ancor oggi, nel Carnevale di alcuni comuni siciliani come Mezzojuso”.

Sequenzia ha così concluso: “La pregevole esposizione fotografica realizzata dall’associazione Imago costituisce la narrazione di una storia che vede alternarsi, nel nostro Carnevale, quali protagonisti, generazioni di floridiani. La narrazione fotografica racconta, anche, la storia di una partecipazione di comunità: famiglie, associazioni, gruppi spontanei di cittadini, scuole, corpi produttivi. Questa partecipazione testimonia, in tal senso, una tensione comunitaria che ha solide radici dal basso e che si configura come “fatto sociale totale”, alimentato da un profondo civismo. Nel Carnevale floridiano riusciamo a ritrovarci e a pensare al futuro e alla storia come a un “viaggio di comunità” vissuto nell’abbraccio solidale tra generazioni”.