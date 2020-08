Siracusa, concluse le registrazioni del reality travellers promosso dalla conduttrice siciliana Carmen Morello

SIRACUSA – Si sono concluse le prime registrazioni di reality travellers di Carmen Morello, attrice e conduttrice siciliana ma residente a Roma da 18 anni. l’artista siciliana che si è sempre distinta per professionalità e l’originalità dei suoi programmi, anche stavolta non ha deluso le aspettative. Le sei puntate appena registrate hanno avuto una meravigliosa cornice, ovvero la Sicilia, in particolare un noto Grand Hotel di Siracusa, dove i 20 protagonisti hanno alloggiato per tutta la settimana. in ogni puntata Carmen Morello ha cercato di mettere in risalto ogni aspetto dei luoghi visitati ovvero: Siracusa, Teatro Greco, Orecchio di Dionisio, escursione in barca e visita alle grotte, Noto, Marzamemi, Spiaggia di San Lorenzo, Aci Castello, Gole dell’Alcantara e Taormina

Reality Travellers è un format tv moderno, in quanto oltre altre classiche riprese, in ogni puntata ci saranno dei video realizzati dai protagonisti con i loro smartphone, dove raccontano al pubblico le proprie emozioni del momento o realizzano video in acqua con la go pro. Ma Reality Travellers e’ anche un programma culturale in quanto mette in risalto le bellezze paesaggistiche, storiche, culturali e culinarie delle città visitate dai protagonisti, viaggiatori per passione e per professione. Il pubblico di reality travellers in queste 6 puntate vedrà nascere nuovi amori, nuove amicizie, sorrisi, divertimento, personaggi pittoreschi ma simpaticissimi e anche molto sensibili. Ogni personaggio si è integrato perfettamente nel gruppo e ha donato una piccola parte di sé, raccontandosi e vivendo la vacanza in maniera profonda.

I protagonisti tutti di età diverse, di professioni e città di provenienza diverse tra di loro, si sono distinti per simpatia e professionalità. tra di loro anche 3 modelli sordi oralisti di seguito i loro nomi: Armando Conte, modello e attore sordo oralista, molto seguito sui social, pugliese, che ha condiviso l’esperienza del reality con la bella fidanzata Merlinda Cvorocich modella sorda di Zurigo, Svizzera, Daniela Guadagno, pittrice e fotomodella sorda bilinge, insegnante lis di Castellaneta, Taranto.

Vinzia Freres attrice siciliana di Bagheria, Jason Milla di Milano traslocatore e viaggiatore per passione e professione, Peter Nestory di Alatri, Roma imprenditore con la passione per i viaggi, Concetta Pagliarella di Pescara, ex protagonista di uomini e donne over, canale 5, modella over e personaggio pubblico, Piera Longo modella over ex impiegata in pensione, di Palermo, Samuele Guerra impiegato tecnico progettista e la sua bellissima fidanzata alessia Stroescu modella di Cherascu provincia di Cuneo, il prof Lino Turatti di Roma, ctu del tribunale, il prof di francese Emanuele Bonfanti, Walter Sepe di Roma ex impiegato delle ferrovie dello stato, Alceste Mugnano di Napoli ex animatore turistico e attualmente networker e viaggiatore per professione , Paola Scafati organizzatrice di eventi, imprenditrice on line settore viaggi, Adebayo nato in Nigeria ma residente a Taormina viaggiatore e networker.

Tra le varie escursioni non sono mancati i momenti di relax, come la serata karaoke organizzata da Paola scafati, che ha riscosso molto successo tra i protagonisti, o le serate in piscina a tarda ora e la serata moda organizzata da Donatella Accolla della luxury fashion, organizzatrice di eventi di Siracusa, che ha realizzato un quadro moda con dei piccoli modelli siciliani tutti bellissimi nei loro abiti eleganti: da Campo Rebecca, Benedetto Gennaro, Anthony Gianni, Asia Favara, Giuseppe Doronzo, Cristina Sanfilippo, Eleonora Cantarella. Il prossimo tour dal 24 agosto al 1 settembre vedrà altri protagonisti e probabilmente alcuni di quelli della prima edizione. Altri luoghi meravigliosi da esplorare, tra cui Mazara del Vallo, Isole Egadi, riserva dello Zingaro, Erice, Selinunte, Agrigento. Il reality andrà in onda nei prossimi mesi in varie emittenti televisive italiane