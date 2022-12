News Siracusa, il Comandante della Legione Carabinieri “Sicilia” in visita al Comando Provinciale di

SIRACUSA – Il Generale di Brigata Rosario Castello, Comandante della Legione Carabinieri “Sicilia”, nel pomeriggio di ieri ha visitato il Comando Provinciale Carabinieri di Siracusa per portare i propri auguri a tutti i militari della provincia, in vista delle prossime festività natalizie. A ricevere l’Alto Ufficiale, il Comandante Provinciale, Col. Gabriele Barecchia, gli Ufficiali, i Comandanti di Tenenza e di Stazione, una rappresentanza dei militari della provincia, i delegati Co.BA.R. (la rappresentanza militare) ed i colleghi in congedo dell’A.N.C. (Associazione Nazionale Carabinieri). Il Generale Castello, nel breve momento d’incontro, ha ringraziato il personale per il quotidiano impegno profuso durante l’anno ed ha esortato a proseguire il servizio con la vicinanza e l’assistenza a tutti i cittadini, attuato con l’azione preventiva e di rassicurazione sociale che giornalmente svolgono le Stazioni Carabinieri attraverso la capillare presenza sul territorio. Un ringraziamento è stato rivolto alle famiglie dei Carabinieri e ai rappresentanti dell’Arma in congedo, che continuano a concorrere al mantenimento del bene comune in forma di volontariato. Al termine dell’incontro il Generale Castello si è intrattenuto con i suoi Carabinieri in un brindisi augurale.