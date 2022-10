Primo piano Siracusa, il reliquiario della Madonna delle Lacrime in vista all’ospedale “Rizza” di

SIRACUSA – Visita all’ospedale “Rizza” per il reliquiario della Madonna delle Lacrime, rientrato appena tre giorni fa dalla missione alla parrocchia San Paolo Apostolo di Ragusa, che aveva fatto seguito a quella di Lucera in Puglia. Non ci sono pause per don Raffaele Aprile e i suoi collaboratori, i quali sono stati accolti da medici e infermieri che operano nella struttura di viale Epipoli. A fare gli onori di casa è stato Fra Gabriele Falzone, cappellano di San Luca all’ ospedale “Umberto I”, che ha guidato la recita della preghiera del malato e un canto dedicato alla Madonnina di Siracusa. Poi è iniziato il giro nei vari reparti. Il reliquiario è stato accolto in mammografia dai medici Francesco Bizzone e Luca Rampulla, in fisiatria dai dottori Alfredo Romeo, Sebastiana Iachelli e Marilena Saiace, in oncologia al dottor Giovanni Moruzzi. E’ stata effettuata una sosta anche nella sala dove si stava tenendo un corso di formazione per infermieri. Don Aprile, accompagnato dal diacono Franco Balistreri, ha avuto modo di spiegare il contenuto della teca, facendo toccare la base della stessa a sanitari e degenti. In conclusione l’unzione degli infermi e la recita della supplica alla Madonna delle Lacrime.

Lo scorso fine settimana il reliquiario è stato portato a Ragusa, accolto dal parroco di San Paolo, don Mauro Nicosia e dal suo vice padre Giovanni Nobile. Tra i momenti più importanti, la visita all’Anffas, ad una Rsa, alla sede della Protezione Civile e alla questura alla presenza del questore Giusy Agnello (che ha avuto modo di ricordare gli anni trascorsi a Siracusa da vicario) e di rappresentanti di altre forze dell’ordine. In tanti poi hanno seguito il concerto “Oh Madre nostra” messo in scena in chiesa dal coro Regina Caeli di Giarratana diretto dal giovane Francesco Giaquinta. Nella città iblea, ad accompagnare don Aprile è stato il volontario Giuseppe Pagliarello.