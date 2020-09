News Siracusa, Leo club aretusei e ragusani riuniti per il passaggio di campana di

SIRACUSA – Si è tenuta lo scorso venerdì sera nel capoluogo aretuseo la cerimonia di chiusura dell’anno sociale 2019-2020 e il contestuale tradizionale “passaggio della campana” dei Leo club della IV Area operativa del Distretto Leo 108 Yb – Sicilia, che comprende i club di Augusta, Modica, Ragusa e Siracusa. Si tratta dei club giovanili del Lions.

Alla presenza del presidente distrettuale Gloria Caristia (Leo club Caltagirone), del primo vice governatore del distretto Lions 108 Yb Francesco Cirillo (Lions club Siracusa host) e del vice presidente distrettuale Giulia La Spina (Leo club Messina “Peloro”), si sono insediati: Domenico Sangiorgi quale presidente del Leo club Augusta, che succede ad Elvira Sangiorgi; Silvia Dugo quale presidente del Leo club Modica II, che succede ad Alexandra Nagy Lakatos; Ersilia Licitra quale presidente del Leo club Ragusa, che succede a Fabio Gambuzza; Federico Fortuna quale presidente del Leo club Siracusa, che succede a Gabriele Martinelli.

Il nuovo delegato del presidente distrettuale per la IV Area operativa sarà Francesca Cataldo del Leo club Siracusa, che succede ad Andrea Giummarra del Leo club Ragusa. Hanno partecipato alla cerimonia i rappresentati dei Lions club sponsor, che sono intervenuti per portare il loro saluto e porgere gli auguri per il nuovo anno sociale a tutti i giovani soci Leo.

I giovani riuniti hanno auspicato un “anno proficuo all’insegna del service e dell’amicizia”.