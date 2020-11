Eventi Siracusa, martedì seconda giornata di tamponi rapidi drive-in: tocca all’istituto “Einaudi” di

SIRACUSA – Martedì 17 novembre dalle ore 9 alle 16, secondo appuntamento nel capoluogo per i tamponi rapidi anti-Covid con modalità drive-in, sempre nell’area ex Onp in contrada Pizzuta stavolta con ingresso da viale Scala Greca (vedi foto). Toccherà alla popolazione scolastica dell’istituto superiore “Einaudi”.

L’iniziativa, voluta dall’assessorato regionale alla Salute in collaborazione con Anci Sicilia, si svolge da una settimana circa nei comuni siciliani con popolazione superiore a 30 mila abitanti, ed è formalmente rivolta, gratuita e su base volontaria, alla popolazione scolastica (personale docente, non docente, studenti e propri nuclei familiari). In caso di positività al tampone rapido, l’esame viene immediatamente ripetuto attraverso il tampone molecolare per la necessaria conferma, così come previsto dai protocolli sanitari vigenti.

Lo scorso martedì, su 639 tamponi rapidi effettuati sulla popolazione scolastica del capoluogo, sono emersi 9 soggetti positivi al Covid-19, poi confermati dai tamponi molecolari.