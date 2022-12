Cultura Floridia, il maestro Giuseppe Leone presenta l’opera editoriale “Pausa pranzo” di

FLORIDIA – E’ stata presentata a Floridia dall’Associazione culturale “Benedetto Croce” l’ultima opera editoriale del maestro Giuseppe Leone, “Pausa pranzo”. La Presidente, Mariannella Mangiafico ha introdotto la serata, presentando al pubblico intervenuto la personalità artistica del maestro, citando le numerose pubblicazioni e mostre tenute in Italia e all’estero, sottolineando come “Pausa Pranzo” è un libro di fotografia che racconta scenari, dove il cibo diventa momento di unione, di dialogo conviviale sia nelle occasioni umili che in quelle borghesi, aristocratiche e intellettuali. Un testo che nei contenuti espressivi può trasmettere valori educativi, cognitivi, delle nostre bellezze, delle nostre tradizioni ai giovani, alle ultime generazioni. Il secondo momento è stato affrontato dall’arch. Salvatore Rapisarda che ha evidenziato i diversi registri di lettura dell’immagine fotografica, caratterizzando i valori morali ed estetici del libro, il suo valore poetico, come linguaggio figurativo di sintesi, di documento, di memoria. Subito dopo, ha preso la parola il maestro Leone che ha tenuto una vera lectio di vita vissuta attraverso una fotografia d’impegno sociale, antropologica, ambientale che ha spaziato, inizialmente, nei diversi contesti di contadini e operai, per poi passare ad una sfera borghese e diventare letteratura visiva intellettuale. Un viaggio che attraversa un tempo lungo oltre mezzo secolo. Un libro di antropologia umana sul tema della convivialità di un tempo andato, quasi scomparso. Un lungo percorso di immagini che caratterizzano i diversi ambiti culturali, scatti non descrittivi ma narrativi, foto che vogliono “raccontare un racconto” della società, nei diversi luoghi della nostra Sicilia e di città come Napoli, Venezia e Copenaghen.

(nella foto da l’Arch, Rapisarda, il maestro Giuseppe Leone e la Presidente Mariannella Mangiafico)