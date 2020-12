News Floridia, pubblicato il libro “Il sussidiario immobiliare” scritto dall’imprenditore Damiano Gallo e l’avvocato Elisa Boreatti di

FLORIDIA – “Il Sussidiario immobiliare” – Il libro dell’Avv. Elisa Boreatti e del Dott. Damiano Gallo ovvero come destreggiarsi nel mercato immobiliare conoscendo le normative di riferimento senza affanni. “Una linea guida semplice, pratica, utile per chi ha deciso di acquistare o deciderà di acquistare un immobile. …Un “sussidiario”, un lavoro atto a svolgere proprio la funzione di aiuto e di sostegno a coloro che si trovano a dover affrontare un atto di compravendita o di locazione con consapevolezza.

Damiano: “Ho deciso di scrivere questo libro perché ritengo che sia utile informare. Il mercato immobiliare è complesso e acquistare o locare un immobile non è così semplice come si crede. Prima di acquistare casa e prima di procedere ad una formale sottoscrizione di una proposta immobiliare è necessario avere le idee chiare ed essere convinti per evitate di incorrere in problematiche serie.

Elisa: “Ho deciso di scrivere questo libro perché per il lavoro che faccio mi rendo conto quanto una decisione presa non con oculatezza rovini non solo la vita di chi l’ha assunta ma dell’intera famiglia e delle persone che lo circondino. Ma non solo. A volte chi deve assumere la decisione è in preda a ansie e patemi. Ecco per evitarle sarebbe sufficiente per lui avere un quadro generale dell’operazione che lui possa “consultare” al bisogno.”

Damiano Gallo, 39 anni, nato a Siracusa, imprenditore poliedrico. Dopo due anni di pratica forense rivolge la sua attenzione al mondo immobiliare che lo affascina sempre di più, tanto da portarlo a fondare due società di intermediazione immobiliare di lusso, la Porta Nuova Estates srl e la Damiano Gallo Estates srl. Parallelamente al mondo immobiliare e grazie alla sua creatività sviluppa la passione per il mondo della TV e dà vita a una sitcom onAir web “Vendesi TV”: 10 puntate in cui racconta in modo semplice ed efficace le opportunità e i rischi che corrono le persone che si affacciano al mondo immobiliare senza avvalersi del supporto di professionisti del settore. Contestualmente si dedica alla produzione televisiva vincendo prestigiosi premi internazionali e collaborando con importanti riviste a tiratura nazionale. A partire dal 2016, con la sua casa di produzione Damiano Gallo Productions crea il format “Il bello del mattone”, trasmissione tv in onda su 7 gold, dedicata a news e approfondimenti sul mercato immobiliare, con numerosi ospiti in studio. In seguito conduce e produce altri format come “Abc Casa”, “Il Bello del Benessere” e l’ultimo nato “Il bello ON THE ROAD”. Allo stesso tempo collabora con la rivista Come ristrutturare la casa, curando una rubrica di consigli e suggerimenti pratici e una di interviste a personaggi dello spettacolo, opinion leader e professionisti del mercato immobiliare. A questo si aggiungono le collaborazioni con il settimanale Ora e con la testata giornalistica The Way Magazine dove firma le rubriche “A casa di…” e “Vip House”, in cui svela al pubblico le case dei vip. Mantiene un forte legame con la Sicilia, sua terra di origine, dove ha ricoperto il ruolo di Assessore al Patrimonio, Media e Comunicazione della Città di Piazza Armerina. Inoltre è fondatore e organizzatore del Premio Letterario Alessandra Appiano, tour letterario per la diffusione della cultura e della valorizzazione del territorio siciliano. E’ referente di Plastic Free per i paesi Iblei della Sicilia orientale. Nel 2018 ha lanciato l’hashstag #adottaunmonumento, fondando l’associazione “Adotta un monumento d’Italia”, di cui oggi ricopre la carica di Presidente. E’ Direttore responsabile di Dimora Magazine, una testata online che si occupa di design, nuove tendenze e tematiche relative alla giurisdizione immobiliare. E’ noto come l’immobiliarista dei vip ed è referente per la città di Milano e la regione Lombardia di Assocastelli.

Elisa Boreatti 42 anni, avvocato con una grande passione: quella di scrivere di diritto.

Cresciuta tra Pramaggiore, un paese in provincia di Venezia, e un piccolo villaggio friulano, Flagogna, in provincia di Udine, si è trasferita a Milano dove dapprima ha iniziato e concluso gli studi in giurisprudenza. Successivamente ha proseguito il suo percorso ottenendo l’abilitazione ad esercitare quale avvocato e successivamente quella di avvocato Cassazionista. Dal 2006 al 2014 ha fondato lo studio legale Boreatti con sede a Cinto Caomaggiore in provincia di Venezia. Nel 2015 ha fondato con il collega Gennaro Colangelo lo Studio Legale Boreatti Colangelo che oltre alla sede di Milano ne ha una anche in provincia di Venezia proprio per mantenere il legame con la terra di origine. Legame che si vede anche nella scelta del logo, che è appunto il leone. Ma non solo. Il leone vuol anche essere l’espressione della mission dello studio che è quella di individuare insieme al cliente l’obiettivo, delineare il percorso e con determinazione perseguirlo. Nello svolgimento della sua attività lavorativa ha avuto modo di focalizzare la propria attenzione su un particolare profilo del diritto, quello immobiliare. Rispetto a questo ha avuto ed ha uno sguardo “curioso e interrogativo” al fine di poterne cogliere ogni sfumatura. Questo però non solo per una conoscenza “propria” ma anche per condividerla con gli altri. Ecco che quindi ha iniziato a voler raccontare con parole semplici (non semplicistiche) quella che è la materia che la occupa maggiormente. Ha deciso quindi di scrivere sul sito dello studio, sui profili social dello studio e personali, di collaborare con riviste, tra cui Dimora Magazine scrivendo approfondimenti sul tema del diritto immobiliare, a collaborare con agenzie immobiliari sia scrivendo per i loro blog sia organizzando rubriche settimanali sull’argomento. Ora ha voluto riunire gli approfondimenti scritti nel corso del tempo in un unico testo dando vita a questo manuale.