Siracusa, il comandate della Legione Carabinieri “Sicilia” in visita al Comando Provinciale

SIRACUSA – Il Generale di Brigata Rosario CASTELLO, Comandante della Legione Carabinieri “Sicilia”, ha effettuato una visita al capoluogo aretuseo. Il Generale, accompagnato dal Comandante Provinciale, Col. Giovanni TAMBORRINO, ha tenuto una preliminare riunione nell’ampio e storico chiostro della Stazione Carabinieri di Siracusa Ortigia, ove ha potuto incontrare, all’aperto ed in condizioni di assoluto rispetto delle norme di prevenzione da pandemia COVID-19, una rappresentanza di personale dei Reparti Territoriali dipendenti dal Comando Provinciale (Stazioni, Tenenza, Nuclei Operativi e Radiomobili, Nucleo Investigativo ed Informativo ed Ufficio Comando) e di quelli Speciali e di Polizia Militare dell’Arma operanti in provincia (Nucleo Ispettorato del Lavoro, Sezione Tutela Patrimonio Culturale di Siracusa, Sezione di P.G. presso la Procura della Repubblica di Siracusa, Compagnia CC Aeronautica Militare di Sigonella, Stazione CC Marina Militare di Augusta e Squadrone Eliportato Cacciatori di Sicilia).

Il Generale CASTELLO ha poi portato il suo saluto al Prefetto, Dott.ssa Giusi SCADUTO alla quale, nella circostanza, per la vicinanza e la condivisione degli ideali dell’Arma in servizio ed in congedo, unitamente all’Ispettore Regionale dell’Associazione Nazionale Carabinieri (A.N.C.), Ignazio BUZZI, ha consegnato la tessera di “Socio Benemerito” dell’Associazione. L’incontro è stato anche occasione di aggiornamento, per il Gen. CASTELLO, sulle attività recentemente condotte dalla Prefettura in sinergia con le Forze di Polizia e l’Arma dei Carabinieri, declinatesi, in particolare, in numerose misure interdittive antimafia, parte delle quali originate proprio da attività di Polizia Giudiziaria condotte dalle componenti operative del Comando Provinciale.

Nel prosieguo della visita, il Comandante della Legione si è recato presso la sede dell’A.N.C. intitolata al Carabiniere Filippo COSENTINO, situata all’interno dell’Istituto Comprensivo “Archia” di via Calatabiano. Ad accoglierlo c’erano il Presidente, Brig. Ca. Valentino DE IESO, l’Ispettore Regionale, il direttivo ed alcuni soci e benemerite, ai quali il Gen. CASTELLO ha rivolto parole di apprezzamento soprattutto per le attività di volontariato che la Sezione giornalmente svolge in favore della collettività, in particolare in questi ultimi mesi negli HUB vaccinali.

A conclusione della visita, il Comandante di Legione si è recato presso il Palazzo di Giustizia di viale Santa Panagia, ove ha avuto un cordiale incontro con il Procuratore Capo, Dott.ssa Sabrina GAMBINO, con la quale si è confrontato sulle specificità criminali del territorio e sull’attività investigativa condotta dall’Arma sotto la direzione dell’Ufficio Requirente aretuseo, confermando la disponibilità dell’Istituzione ad operare, d’intesa con i Reparti Speciali dell’Arma, con incisività ed abnegazione nel contrasto a tutte le fenomenologie criminali ed ha portato il suo saluto alla Dott.ssa Dorotea QUARTARARO, Presidente del Tribunale di Siracusa, discutendo con lei anche dell’importanza delle misure di prevenzione, segnatamente quelle patrimoniali, quale privilegiato strumento di contrasto alla criminalità da parte dell’Arma.