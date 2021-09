Primo piano Siracusa, stadio “De Simone” affidato per tre mesi all’Asd Città di Siracusa di

SIRACUSA – L’Asd Città di Siracusa rende noto di aver ottenuto dall’amministrazione comunale l’affidamento in via provvisoria dello stadio “Nicola De Simone” (nella foto di repertorio, ndr), per una durata di 90 giorni a partire da oggi. La società azzurra, rinata il mese scorso dalle ceneri del Marina di Ragusa e presieduta da Salvo Montagno, pertanto, gestirà l’impianto fino al 3 dicembre. Palazzo Vermexio avrà così il tempo di esitare un bando pubblico per l’affidamento settennale della struttura.

La partita di ritorno di domenica prossima (ore 15,30) contro il Santa Croce, dopo la vittoria azzurra di misura in trasferta (1-0), valida per il primo turno di Coppa Italia di Eccellenza, si disputerà a porte chiuse vista l’inagibilità dello stadio aretuseo. “La società azzurra, per venire incontro alle legittime richieste dei tifosi – si legge nel comunicato stampa del Città di Siracusa – ha predisposto la diretta online del match, che sarà trasmesso a partire dalle 15,25 sulla pagina facebook ufficiale”.

Il 12 settembre poi inizierà il campionato di Eccellenza: il calendario sarà reso noto lunedì 6 alle ore 10,30 nel corso di una conferenza stampa di presentazione della stagione sportiva nella sala conferenze del Comitato regionale Sicilia della Lnd, alla presenza del presidente Sandro Morgana.

Ieri al “De Simone” foto di gruppo, con squadra e staff tecnico guidati dall’allenatore Roberto Regina, per le testimonial Silvia Falco e Gaia Piazzese che, per l’occasione, hanno indossato la maglia ufficiale da gioco della squadra aretusea (vedi foto all’interno, ndr).