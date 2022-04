News Floridia, Giochi Matematici del Mediterraneo 2022, ottimi risultati per gli studenti dell’Istituto “Volta” di

FLORIDIA – Questa mattina sono stati premiati e sono stati consegnati gli attestati di partecipazione ai sedici alunni finalisti dell’Istituto Comprensivo “A. Volta“ che hanno superato prima la Qualificazione d’Istituto, successivamente la Finale d’Istituto e infine hanno gareggiato per la Finale di Area dei Giochi Matematici del Mediterraneo 2022.

“Complimenti a tutti i sedici finalisti di scuola primaria e secondaria di primo grado che si sono sfidati e distinti in una gara di matematica, logica, intuizione e velocità. Nonostante le difficoltà in questo particolare periodo, loro non si sono arresi e, guidati dalla passione per la matematica – ha dichiarato la dirigente scolastica Clorinda Coppa – , hanno raggiunto con gioia traguardi meritevoli di riconoscimento, dimostrando ancora una volta il nostro modo di fare scuola. Un grazie speciale ai docenti che si sono impegnati per far si che questo si potesse realizzare. Il nostro plauso va anche a tutti gli altri alunni della Scuola Primaria e Secondaria del Nostro Istituto che hanno voluto cimentarsi in questa competizione con grande impegno ed entusiasmo dimostrando passione per la matematica e desiderio di mettersi alla prova”.

Hanno espresso la loro soddisfazione anche le docenti referenti Spada Pinella e Infalletta Monica.

Alunni finalisti: Categoria P3 (classe terza – Primaria): Bevilacqua Alberto, Guarneri Giulia Fiamma Maria, Pattavina Laura, Pistritto Andrea Maria; Categoria P4: Aliffi Salvatore, Italia Marta, Tarantello Marzia Lucia; Categoria P5: Tabacco Greta, Zannelli Benedetta; Categoria S1: Bronzo Francesco, Costa Salvatore; Categoria S2: Garofalo Ester. Italia Matteo; Categoria S3: Buccheri Giorgia, Carpino Marianna Vitttoria, Costa Mario.

L’ultima fase, la Finale Nazionale, che negli anni precedenti si svolgeva in presenza a Palermo, quest’anno si terrà il 6 maggio in videochiamata con i ragazzi e i referenti dell’Accademia. Ad essa accede l’alunno Mario Costa che assieme ad altri tre alunni rappresenterà l’area Sicilia 2 (CT,SR). Un‘ altra eccellenza, che si è distinta nei Giochi matematici organizzati dall’ Università “Bocconi”, parteciperà alla Finale Nazionale in presenza a Milano, Di Mauro Benedetta della classe II sez. A di scuola secondaria.