Rifiuti, discarica di Lentini verso il "riavvio": accordo raggiunto

SIRACUSA – “L’impianto di trattamento dei rifiuti di contrada Coda Volpe di Lentini riavvierà le proprie attività”. Lo annuncia l’assessore regionale all’Energia e ai servizi di pubblica utilità, Roberto Di Mauro, dopo l’incontro che si è svolto oggi a Palermo al dipartimento regionale Acqua e rifiuti alla presenza delle amministrazioni interessate, della Srr di Catania e dell’amministrazione giudiziaria della “Sicula trasporti”, società che gestisce l’impianto.

“È stato condiviso con le parti – riferisce l’esponente del governo Schifani – un percorso tecnico amministrativo che consentirà il riavvio in pieno dell’attività dell’impianto di trattamento meccanico biologico con il successivo avvio a recupero del prodotto ottenuto. Contemporaneamente la ditta avvierà l’iter amministrativo per il riesame delle autorizzazioni da adeguare alle migliori tecnologie disponibili. Queste iniziative potrebbero condurre anche a una rivisitazione dei costi di smaltimento sostenuti dai comuni in futuro”.

Nei giorni scorsi, diversi comuni dei 150 (Sicilia orientale) che conferiscono l’indifferenziato nella discarica di Lentini, tra cui il Comune di Siracusa, hanno annunciato nuovi stop della raccolta della frazione secca, accendendo i riflettori sulla potenziale ennesima emergenza rifiuti.

(Nella foto di repertorio in copertina: un autocompattatore)