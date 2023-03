Elezioni amministrative 2023 Siracusa, verso le amministrative, è Ferdinando Messina (Fi) il candidato sindaco del centrodestra di

SIRACUSA – È Ferdinando Messina (nella foto di repertorio), 53 anni, già assessore nonché consigliere comunale di Forza Italia nell’ultima consiliatura, il candidato sindaco del centrodestra nel capoluogo aretuseo. O, almeno, dei partiti che compongono la maggioranza politica che sostiene il governo Schifani. La decisione, dopo gli infruttuosi tavoli provinciali, arriva infatti dal tavolo regionale di coalizione, alla terza riunione stamani a Palermo.

Nel corso della riunione, è stata ribadita la volontà di “comporre un quadro armonioso tra i partiti del centrodestra e arrivare ad una sintesi politica unitaria che rispetti la dignità politica di tutte le componenti e vada oltre le amministrative, con una visione strategica della politica in Sicilia”.

Al tavolo regionale si è trovata una convergenza sulle candidature a sindaco, oltre che di Siracusa, anche di Trapani nella persona di Maurizio Miceli (Fratelli d’Italia), di Ragusa nella persona di Giovanni Cultrera (civico), aggiornandosi a mercoledì pomeriggio per definire la scelta del candidato della città di Catania.

Nel capoluogo aretuseo, toccherà adesso ai vertici siracusani dei partiti del centrodestra trovare la quadra con gli aspiranti “scontenti” e con le liste civiche di “area”, attualmente posizionate su altri fronti o in attesa di coinvolgimento.

Giova ricordare che al tavolo regionale “permanente” del centrodestra per le amministrative di fine maggio, al momento della sua costituzione, lo scorso 16 marzo, erano presenti Marcello Caruso per Forza Italia, Salvo Pogliese e Giampiero Cannella per Fratelli d’Italia, Annalisa Tardino e Luca Sammartino per la Lega Salvini premier, Totò Cuffaro e Carmelo Pace per la Democrazia cristiana, Massimo Dell’Utri per Noi con l’Italia e Fabio Mancuso per il Movimento per l’autonomia.