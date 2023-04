Eventi Marzamemi cinefest, mister Eataly per il battesimo dell’evento settembrino di

PACHINO – L’organizzazione del Marzamemi Cinefest, il festival delle identità del Mediterraneo, lavora alla sua seconda edizione, che si svolgerà nella frazione balneare di Pachino, da giovedì 14 a domenica 17 settembre. E vengono annunciate le prime personalità che vi prenderanno parte. Dopo aver già reso nota la partecipazione dello psichiatra Paolo Crepet, che presenterà il suo ultimo libro sabato 16 settembre, si apprende che sarà ospite nel giorno di apertura del festival il fondatore della catena “Eataly”, Oscar Farinetti (nella foto di copertina)

Farinetti ha infatti accolto l’invito di Piera Ficili, libraia del Mondadori bookstore di Modica e direttore della sezione libri del festival. “Dopo Paolo Crepet, sarà a Marzamemi anche Oscar Farinetti, dando ancora più lustro al Marzamemi CineFest 2023”, dice Nino Campisi, presidente della Pro loco Marzamemi. “Avere una figura di straordinario spessore come il creatore di Eataly, sintesi dell’eccellenza dell’enogastromia del nostro Paese, marchio noto in tutto il mondo, è per noi motivo davvero di orgoglio e di grande soddisfazione. Stiamo continuando a lavorare per fare di questa edizione 2023 del nostro festival, un evento da incastonare negli appuntamenti della regione Sicilia e sono sicuro che riusciremo a realizzare qualcosa di veramente importante. Le premesse ci sono tutte”.

Oscar Farinetti, 68enne piemontese, dirigente d’azienda e scrittore, fondatore della catena “Eataly”, dopo una serie di successi imprenditoriali anche nell’elettronica, ha creato un marchio che ha oggi filiali e negozi per la vendita e la distribuzione di generi alimentari italiani in Italia e all’estero. È autore di 17 libri e a Marzamemi presenterà la sua diciottesima fatica letteraria.

(Foto crediti: Orsolini)