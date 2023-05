Elezioni amministrative 2023 Siracusa verso il voto, ultime ore di campagna elettorale per gli 8 candidati a sindaco di

SIRACUSA – Francesco Italia in corteo da corso Umberto a Ortigia, Ferdinando Messina all’Open land, Renata Giunta in piazza Santa Lucia. Ultime ore di campagna elettorale prima del “silenzio” del giorno di vigilia. A Siracusa gli otto candidati alla carica di sindaco, con 759 candidati al consiglio comunale distribuiti in 25 liste (qui tutte le liste), cercano di sfruttare al meglio il tempo che li separa dal voto di domenica 28 e lunedì 29 maggio.

Il primo cittadino uscente incontrerà questa sera i cittadini lungo il tragitto che porta dai Villini fino a piazza Duomo. “Vogliamo una città libera, orgogliosa e integra in cui chi parla ha una consapevolezza e una credibilità – afferma Francesco Italia, sostenuto da quattro liste civiche – In questi anni abbiamo dimostrato di credere nelle potenzialità di questa città. Mentre gli altri hanno convocato ministri, ex presidenti del consiglio e persone che di Siracusa e degli stessi candidati sanno poco o nulla, noi abbiamo scelto di stare con i cittadini, con la nostra comunità perché sono loro la vera forza”.

Ferdinando Messina ha chiuso la campagna elettorale nel primo pomeriggio di oggi all’Open land, alla presenza del presidente della Regione Renato Schifani e del ministro degli Esteri Antonio Tajani. “In queste settimane – ci riferisce il candidato del centrodestra, con ben sette liste a supporto – ho incontrato migliaia di persone con le quali ho dialogato, ascoltando le loro istanze. Sono fiducioso che abbiano colto a pieno la mia idea di città. Siracusa deve essere valorizzata dopo dieci anni di amministrazione di sinistra, i cui risultati sono sotto gli occhi di tutti. Noi rappresentiamo la vera alternativa. Aspetterò con serenità il risultato delle urne, senza accettare inutili provocazioni e strumentalizzazioni che non servono né alla causa né al benessere di questa città”.

Renata Giunta, candidata del Pd con Movimento 5 stelle e due civiche, ha incontrato oggi pomeriggio gli elettori in piazza Santa Lucia, affiancata dall’ex premier Giuseppe Conte. “Uno dei problemi da risolvere a Siracusa è la tendenza al disfattismo che pervade la città – asserisce in un comunicato stampa – Mi preoccupa quel disinteresse che ha dato vita ad un approccio solo polemico ai fatti siracusani, senza volontà di capire cosa succede davvero e se una cosa detta è vera o falsa”.

Edy Bandiera, che annovera tre liste civiche a sostegno, sarà stasera in un noto ristorante di Fontane Bianche. “Sono reduce da esperienze amministrative regionali e so come si amministra e come si gestisce e dovrà essere gestita – dichiara – la futura Programmazione 21-27 e i fondi del Pnrr. Ho tanta esperienza e so quali sono le interlocuzioni adatte per portare risorse a Siracusa, gli altri non credo possano vantare simile bagaglio politico”.

Giancarlo Garozzo, sostenuto da tre liste civiche, non ha previsto un evento di chiusura della campagna elettorale. “Siracusa, lo dico da sempre, è mare. Da questa banalissima constatazione – afferma – si può comprendere quanta attenzione daremo alle nostre zone marinare e al loro rispetto naturalistico e paesaggistico. Sono ricchezze naturali che devono essere soltanto valorizzate ulteriormente garantendo tutela e cura”.

Per Roberto Trigilio, il candidato espressione di Cateno De Luca con le liste Sud chiama nord e Sicilia vera, “è stata una campagna elettorale entusiasmante e, benché le liste a mio sostegno si presentino per la prima volta alle amministrative del capoluogo, otterremo un eccellente risultato – ci dice – in continuazione con il successo ottenuto alle regionali, consolidando così questi partiti come primi in Sicilia”.

Michele Mangiafico di “Civico 4” chiuderà stasera la campagna elettorale in largo XXV Luglio. “Mi attendo – auspica nell’ultimo comunicato stampa – un voto libero dagli interessi delle segreterie dei partiti, dalle logiche estranee alla nostra città, dalle dinamiche romane e palermitane, che restituisca centralità a Siracusa. È stato un periodo che ci ha permesso di entrare in connessione con la città nella sua interezza, anche attraverso tutti i portatori di interessi legittimi diffusi a cui abbiamo voluto proporre un’idea di città credibile per il prossimo quinquennio”.

Il candidato di origine marocchina Abdelaaziz Mouddih detto “Aziz“, con la lista “Vespri siracusani”, chiuderà la campagna elettorale alle ore 22 in piazza Pancali. “Abbiamo ascoltato i nostri concittadini e le loro problematiche – ci anticipa – Sono sempre più convinto di voler fare il sindaco gratis, ripagando i siracusani del loro affetto”.