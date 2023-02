Primo piano Caro voli Sicilia, nuovo vettore nei collegamenti tra Catania e Roma, Milano, Forlì di

SIRACUSA – Una nuova compagnia aerea collegherà la Sicilia con alcuni dei principali aeroporti italiani. Il nuovo vettore che avvierà i collegamenti tra qualche settimana è Aeroitalia, compagnia italiana a capitale interamente privato. Per quanto riguarda l’aeroporto di Catania, di riferimento per i cittadini del Siracusano, si prevedono nuovi collegamenti a prezzi calmierati con Roma, Milano (Bergamo-Orio al Serio) e Forlì.

I nuovi collegamenti riguardano le tratte Catania-Milano (Bergamo)-Catania (al via dal 27 marzo); Palermo-Roma-Palermo (dall’1 giugno); Catania-Roma-Catania (dall’1 ottobre); Catania-Forlì-Catania (dal 31 marzo); Trapani-Forlì (dal 15 giugno); Lampedusa-Bergamo (dal 3 giugno). In particolare, per i collegamenti con Roma sono previsti sei voli giornalieri (tre da Palermo e tre da Catania) all’andata e altrettanti al ritorno, dal lunedì alla domenica.

Aeroitalia ha iniziato l’attività nel luglio dello scorso anno, operando con voli charter, oggi collega destinazioni italiane ed europee. La flotta è composta attualmente da otto aeroplani: 6 Boeing 737/800 da 189 posti, un Boeing 737/700 da 149 posti e un Atr 72 da 68 posti. La compagnia nasce per volontà dei suoi investitori German Efromovich (non-executive chairman) e Marc Bourgade (executive chairman) ed è guidata, oltre che dall’amministratore delegato Gaetano Francesco Intrieri, da Ugo Calvosa (executive vice-president operation).

Tre i livelli tariffari previsti: basic, classic e biz. Secondo quanto annunciato oggi dall’ad di Aeroitalia, “non ci saranno speculazioni sui prezzi” e la tariffa “non supererà i 150 euro a tratta”, precisando pure che “si potrà cambiare il volo senza pagare una penalità”.

Le nuove rotte sono state illustrate stamani nel corso di una conferenza stampa a Palazzo d’Orleans, sede della presidenza della Regione siciliana, dal governatore Renato Schifani, dall’assessore alle Infrastrutture Alessandro Aricò, dal sindaco di Palermo Roberto Lagalla e dall’ad della compagnia aerea, Gaetano Francesco Intrieri. Hanno partecipato, inoltre, per Aeroitalia, Marc Bourgade, presidente della compagnia; Ugo Calvosa, executive vice-president operation; Paolo Corona, area manager Sicilia, e Giovanni Gardini, amministratore delegato del Palermo Calcio, che si avvale dei voli charter per i viaggi della squadra verso il continente.

“Oggi – ha detto il presidente Schifani – è una bella giornata per tutti i siciliani perché interrompiamo il duopolio che porta, in alcuni periodi dell’anno, all’aumento spropositato dei costi dei voli tra la Sicilia e i principali aeroporti italiani. Abbiamo lavorato in silenzio nell’esclusivo interesse dei nostri concittadini e oggi c’è una parziale, ma significativa soluzione. Speriamo che altri vettori possano seguire l’esempio di Aeroitalia. Inoltre, a giorni, integreremo il nostro esposto all’Antitrust presentato a dicembre perché abbiamo già contezza che nel periodo di Pasqua i prezzi stanno aumentando vertiginosamente e un eventuale patto illegittimo di cartello tra le compagnie che attualmente operano, va fermato. Mi auguro che la novità porti i vettori attuali a prendere atto che la situazione è cambiata. E in ogni caso noi vigileremo”.

“Dopo diverse interlocuzioni con il presidente Schifani – ha sottolineato l’ad di Aeroitalia, Intrieri – abbiamo accettato di buon grado e con grande entusiasmo di estendere il nostro network in Sicilia. Siamo consci che la sfida è di notevole portata, considerando il livello di concorrenza con cui ci dovremo confrontare, sia nei collegamenti verso Roma che verso Milano. Allo stesso tempo confidiamo che, a fronte di un servizio affidabile ed efficiente, i passeggeri ci scelgano rispetto alle tante, forse troppe, compagnie straniere che, da qualche anno a questa parte, ormai dominano il mercato dei collegamenti verso la Sicilia”.