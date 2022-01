Cronaca Solarino, pregiudicato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti. Sequestrata anche una pistola di

SOLARINO – I Carabinieri di Solarino, con il supporto delle unità del Nucleo Carabinieri Cinofili di Nicolosi e dei Carabinieri dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Sicilia, hanno eseguito delle perquisizioni nelle aree rurali del paese. Le operazioni hanno portato all’arresto in flagranza di un noto pregiudicato del luogo 58enne, il quale è stato trovato in possesso diversi involucri contenenti diverse tipologie e quantità di stupefacenti, nello specifico 24 grammi di cocaina, 54 di hashish e 26 di marijuana, tutto astutamente occultato tra gli animali di una stalla di sua proprietà. Le unità cinofile, addestrate anche nel ritrovamento di armi ed esplosivi, hanno permesso di rinvenire e sequestrare una pistola calibro 7,65 con matricola abrasa con caricatore pieno e inserito e 47 proiettili. L’arma verrà inviata al Reparto Investigazioni Scientifiche di Messina per verificare l’eventuale utilizzo in episodi criminosi. L’arrestato, che percepiva il reddito di cittadinanza, si è visto in ragione della sua condotta criminosa revocato il beneficio ed è stato condotto in carcere dai Carabinieri così come disposto dall’Autorità Giudiziaria di Siracusa.