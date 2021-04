Primo piano Siracusa, “No” al decreto Riaperture. Confartigianato, Confcommercio e Cna in piazza di

SIRACUSA – Tre associazioni per dire “No” al decreto-legge del 22 aprile, il cosiddetto decreto Riaperture del governo Draghi in tema di misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali collegata alle esigenze di contenimento della pandemia di Covid-19. Confartigianato, Confcommercio e Cna hanno organizzato una composta manifestazione tenuta stamani in piazza Duomo, in Ortigia, per rappresentare le istanze della filiera turistica e di tutto il sistema produttivo che risente degli effetti legati al mondo della ricettività.

“Primo caso in Italia di una manifestazione interassociativa che mette insieme sigle nazionali, unite dalla parola “lavoro”, slogan unico della manifestazione”, come hanno sottolineato le tre associazioni.

I rappresentanti delle associazioni di categoria hanno consegnato un documento condiviso al Prefetto di Siracusa, come rappresentante sul territorio dello Stato, e alle rispettive confederazioni nazionali. Mentre sono stati già avviati nei giorni scorsi incontri mirati con la deputazione e i rappresentanti istituzionali del Governo regionale e nazionale.

I punti salienti del documento spaziano dal piano vaccinale, alle modalità di riaperture specie dei ristoratori, dal coprifuoco agli interventi economici, dal costo del lavoro agli spazi pubblici per gli operatori.