Elezioni amministrative 2021, affluenza a Ferla, Lentini, Noto, Pachino, Rosolini e Sortino [Live]

SIRACUSA – Nel Siracusano le elezioni amministrative riguardano 93.700 elettori di sei Comuni (su quarantadue in Sicilia): Ferla, Lentini, Noto, Pachino (sciolto per mafia), Rosolini, Sortino. I seggi sono aperti questa domenica 10 ottobre dalle ore 7 alle 22 e lunedì 11 ottobre dalle ore 7 alle 14 per eleggere sindaco e consiglieri comunali.

Riporteremo qui di seguito in tempo reale l’affluenza nelle tre rilevazioni (ore 12, 19 e 22 di domenica) e il dato definitivo (ore 14 di lunedì). Le operazioni di scrutinio inizieranno lunedì alle ore 14, ultimate le operazioni di voto e dopo il riscontro dei dati.

Alla prima rilevazione di questa domenica alle ore 12, ecco l’affluenza nei sei comuni siracusani:

Ferla: 11,93% (6,52% in meno rispetto alle precedenti elezioni amministrative) pari a 293 votanti

Lentini: 11,60% (-5,35%) pari a 2.430 votanti

Noto: 13,70% (-9,16%) pari a 2.924 votanti

Pachino: 10,52% (-7,29%) pari a 2.197 votanti

Rosolini: 10,86% (-9,62%) pari a 2.170 votanti

Sortino: 12,35% (-6,46%) pari a 998 votanti

L’affluenza provinciale (sei comuni) alle ore 12 è dell’11,75% pari a 11.012 votanti, un punto superiore a quella regionale (quarantadue comuni) ferma al 10,77%.

Ricordiamo che l’elettore può esprimere una o due preferenze per i candidati al consiglio comunale. Nel caso vengano espresse due preferenze, devono essere di genere diverso: una femminile e l’altra maschile. In caso contrario, la seconda preferenza verrà annullata. Il voto espresso per una lista si estende al candidato sindaco a essa collegato e non viceversa.

Considerata l’emergenza epidemiologica da Covid-19, l’elettore dovrà recarsi al seggio elettorale munito di apposita mascherina protettiva.

Dalle ore 13,30 di lunedì la testata partner LaGazzettaLeontina.it seguirà con una diretta video in streaming lo scrutinio delle elezioni amministrative a Lentini.