Siracusa, allerta meteo “rossa” per giovedì 9. Si va verso la chiusura delle scuole

SIRACUSA – L’allerta meteo è aggravata di due livelli in Sicilia orientale tra questo mercoledì 8 febbraio, in cui permane “gialla” per la restante parte della giornata, e giovedì 9, in cui sarà “rossa” con peggioramento previsto dal pomeriggio a seguire. In diversi comuni della provincia aretusea è stato già reso noto che, con apposita ordinanza sindacale, domani le scuole saranno chiuse.

Secondo il bollettino odierno della Protezione civile siciliana sul rischio meteo-idrogeologico per giovedì 9 (vedi immagine di copertina), in particolare nella Sicilia orientale, le precipitazioni piovose potrebbero essere “sparse, tendenti a diffuse dal pomeriggio, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Sicilia ionica e sud-orientale, con quantitativi cumulati da elevati a molto elevati”, mentre le nevicate “al di sopra dei 700-900 metri sulla Sicilia sud-orientale ed al di sopra dei 500-700 metri sul resto della Sicilia, con apporti al suolo generalmente moderati, fino ad abbondanti alle quote più alte”.

Le previsioni dell’avviso dicono venti “di burrasca o burrasca forte dai quadranti orientali, con rinforzi fino tempesta sulla Sicilia sud-orientale dal pomeriggio-sera”, quanto ai mari, “agitati o molto agitati lo Ionio centro-meridionale e lo Stretto di Sicilia, fino a grosso lo Ionio meridionale in serata”.