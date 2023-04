Elezioni amministrative 2023 Siracusa, verso le amministrative, Mangiafico: “Politiche sportive fallimento dell’attuale amministrazione” di

SIRACUSA – “Politiche sportive fallimento dell’attuale amministrazione comunale”. Lo afferma l’ex vicepresidente del consiglio comunale, Michele Mangiafico, all’esito del nono incontro programmatico aperto alla cittadinanza tenuto lo scorso sabato nel capoluogo aretuseo. Mangiafico è in corsa quale candidato a sindaco per le prossime elezioni amministrative del 28 e 29 maggio, sostenuto dal suo movimento “Civico 4“.

“Lo sport rappresenta un determinante strumento di promozione sociale e di crescita per i giovani e, comunque, per tutte le generazioni – dichiara – Una questione centrale per il nostro progetto politico è quella della restituzione della città al suo mare, come primo punto qualificante della visione che porterà la città al 2028: la presenza del mare a Siracusa è di fondamentale importanza perché rappresenta una risorsa naturale preziosa che può essere sfruttata in diverse attività sportive. Infatti, lo sport praticato in mare aperto, come la vela, il surf, il windsurf, il kitesurf, lo sci nautico, il canottaggio e il nuoto, non solo promuove uno stile di vita sano e attivo, ma contribuisce anche alla valorizzazione del territorio e alla diffusione della cultura e delle tradizioni locali. In particolar modo lo sport praticato in mare può anche rappresentare un’opportunità per promuovere la salvaguardia ambientale del mare e della costa. Ad esempio, le attività di pulizia della spiaggia e del mare possono essere organizzate come parte di eventi sportivi, sensibilizzando l’opinione pubblica sulla necessità di preservare l’ecosistema marino. Inoltre, gli sportivi possono diventare ambasciatori della tutela dell’ambiente, promuovendo comportamenti virtuosi e sostenibili”.

In materia di politiche sportive per la città, Mangiafico ha elencato i suoi punti programmatici: “Partendo dai fallimenti dell’amministrazione comunale uscente, ci proponiamo i seguenti obiettivi: riqualificazione del campo sportivo di via Lazio; risoluzione del contenzioso sulla Cittadella dello sport e Palestra Akradina e rilancio della struttura; rilancio del campo scuola “Pippo Di Natale”; ripristino delle strutture sportive del Parco Robinson di via Madre Teresa di Calcutta; creazione di nuovi “Parchi urbani” con la realizzazione di aree per attrezzate per anziani, bambini e disabili (campi da gioco all’aperto in città); sviluppo delle aree a gioco per bambini e manutenzione di quelle esistenti; utilizzo da parte degli enti di promozione sportiva degli spazi comunali (parchi), per attività di aggregazione ed attività motoria per i meno abbienti; rilancio del settore del pattinaggio e riqualificazione della pista di pattinaggio all’interno della Cittadella dello sport. Altro obiettivo del movimento è la realizzazione di aree aperte per lo sport, come accade in altre realtà limitrofe, ubicando questo spazi nelle contrade marine, nelle centralità urbane di Cassibile, Belvedere, Tivoli, Villaggio Miano, dove particolare attenzione sarà posta alla manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le strutture sportive già esistenti”.