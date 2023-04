Primo piano Siracusa, inaugurata la “Casa del Sorriso”. Sarà uno spazio per minori e adulti in stato di vulnerabilità di

SIRACUSA – La “Casa del Sorriso” a Siracusa è realtà. E’ stata inaugurata questo pomeriggio in via Pietro Novelli, nella zona alta del capoluogo. Sarà uno spazio dove accogliere minorenni e adulti in stato di vulnerabilità. Le Case del Sorriso realizzate da CESVI, dislocate in tutto il mondo, offrono programmi dedicati all’infanzia e alle persone in condizione di fragilità. A Siracusa, la fondazione pera insieme alla cooperativa sociale Mondo Nuovo.

La struttura ospiterà un’équipe multidisciplinare per attivare laboratori artistico-espressivi, di psicomotricità, attività sportive, culturali e sociali, percorsi per sviluppare l’autonomia, spazi di ascolto sicuro e supporto alla genitorialità e percorsi individualizzati rivolti a singoli individui o nuclei familiari ritenuti in stato di particolare vulnerabilità. Nello specifico le attività del progetto “Formula” hanno coinvolto: 70 bambini tra i 6 e gli 11 anni, 25 tra adolescenti tra 12 e 18 anni e giovani (19-25 anni) e 74 nuclei familiari. Nel corso dell’anno scolastico 2022-2023 è stata avviata una proficua collaborazione con l’istituto comprensivo “Chindemi”, presso cui si sono svolti laboratori sportivi e percorsi di autonomia scolastica, ed è stato avviato uno spazio di ascolto sicuro.

Il progetto è stato finanziato attraverso una raccolta fondi attiva da luglio a settembre 2021 su For Funding, la piattaforma di crowdfunding di Intesa Sanpaolo dedicata a sostenibilità ambientale, inclusione sociale e accesso al mercato del lavoro per le persone in difficoltà. In tre mesi, sono stati raccolti oltre 160.000 euro.

All’inaugurazione hanno partecipato Roberto Vignola, vicedirettore generale, e Lylen Albani, dell’Area Manager Italia di fondazione CESVI, Carmela Corsari, presidente della cooperativa sociale “Mondo Nuovo”, Giuseppe Mario Nargi, direttore regionale Campania, Calabria e Sicilia di Intesa Sanpaolo (nella foto). Sono inoltre intervenute Concetta Carbone, assessore a pari opportunità e diritti sociali, la professoressa Daniela Frittitta, dirigente scolastico del “Chindemi” e Carla Maria Mignosa, coordinatrice dell’équipe educativa della “Casa del Sorriso”.