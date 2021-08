News Floridia, politica in lutto, è deceduto Arturo Spadaro già sindaco della nostra città di

FLORIDIA – Lutto nella politica floridiana e nella società civile. Nel pomeriggio è deceduto il Arturo Spadaro, medico, già sindaco di Floridia dal 2007 al 2012. Una scomparsa che ha lasciato tutti in creduli non solo nel mondo della politica ma anche tra la comunità floridiana tutta. Una persona molto disponibile nei confronti dell’altro. Non c’erano orari per i suoi pazienti sempre disponibile. Il dott. Arturo Spadaro prima di essere sindaco è stato consigliere comunane e assessore negli anni novanta per la Democrazia Cristiana. Poi nel 2007 si candido a sindaco con la lista civica Nuove idee. Appena appresa la notizia gli amici e conoscenti si stanno stringendo alla moglie e ai figli. Anche nei social molti i messaggi di affetto nei confronti della famiglia.

Egidio Ortisi già sindaco di Floridia in un post ha dichiarato: “È stato un buon Sindaco, un professionista serio, preparato e disponibile, un ottimo padre di famiglia, una persona perbene ma, soprattutto, un caro amico, nonostante non fossimo, certo, della stessa parte politica. A lui, da 50 anni, quando avevo un problema in famiglia, da mio papà a me, a Giorgina, mi rivolgevo a lui per consigli, che mi dispensava con generosità e competenza. Nel, 2006,addirittura,mi voto’ per le elezioni regionali! Trovavamo lo spirito per scherzare sulla sua elezione a Sindaco, a mio danno e ci meraviglia amo di chi ci voleva nemici. Lascia una moglie che lo ha amato fino alla fine, e figli educatissima e rispettosi oltre che ottimi professionisti. Nella nostra Comunità si noterà a lungo la sua assenza. Ciao Arturo, riposa in pace”.

Anche l’ex consigliere comunale Cristian Fontana sottolinea che “Quando nel 2007 ho iniziato il mio servizio da consigliere comunale a Floridia, fu eletto sindaco il dott. Arturo Spadaro . Seppur della parte politica opposta, da consigliere di opposizione ho potuto lavorare bene, edificando un’esperienza costruttiva, produttiva, connotata dal dialogo e dalla crescita. Cinque anni che hanno segnato il mio percorso politico, improntato sul confronto e sulla buona politica”.

Anche il primo cittadino di Floridia Marco Carianni ha detto: “L’ultima volta che l’ho visto è stato poco tempo fa, in occasione del suo 50º anniversario di matrimonio. Giunto a casa sua, con la fascia tricolore, l’ho visto emozionarsi. Quasi a confermare come, i tanti consigli, che mi dispensava all’inizio del mio impegno politico – avevo circa 16 anni – avessero sortito gli effetti sperati. Va via un uomo buono”.

I funerali si terranno lunedì 16 Agosto alle ore 9,30 in Chiesa Madre