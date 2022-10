Primo piano Pachino, Festa della vendemmia, assegnata la prima “Pampina d’oro” di

PACHINO – Si sono celebrate con successo due prime volte, nel territorio del Nero d’Avola, nel primo weekend di ottobre. Non solo la prima edizione della “Festa della vendemmia“, organizzata dall’associazione “Vivi vinum Pachino”, ma anche, nel suo contesto, l’assegnazione del nuovo premio “Pampina d’oro“, che nelle intenzioni dei promotori mira a diventare riconoscimento di grande tradizione.

L’affluenza in piazza Vittorio Emanuele è stata importante, con un gran numero di cittadini e turisti accorsi per assistere alle varie iniziative in programma, caratterizzate dalla partecipazione delle aziende vinicole del territorio. Oltre a essere stata vetrina della cultura vinicola e “palmento” a cielo aperto, la piazza è stata teatro di giochi e palcoscenico di degustazioni, e il debutto del premio ha dato ulteriore prestigio all’evento.

“Il premio – riferisce il presidente dell’associazione organizzatrice, Walter Guarrasi – è stato voluto fortemente da “Vivi vinum Pachino” perché è importante e doveroso dare risalto al settore vinicolo attraverso la valorizzazione del lavoro, delle capacità e delle innovazioni nel settore. La “Pampina d’oro” rappresenta, da oggi, il premio a cui tutti devono ambire, i vignaioli, gli imprenditori vitivinicoli, le istituzioni del vino, perché questo premio sarà da tutti considerato un’istituzione”.

La prima “Pampina d’oro” è stata assegnata al farmacista Salvatore Novello, in quanto “ha da sempre manifestato un grande attaccamento alla cultura vinicola di Pachino – si fa sapere, tra i motivi della scelta – ha tutelato le radici ed è stato anche innovatore, pur da semplice vignaiolo appassionato”. “Il dott. Novello ha avuto l’idea di affidare il proprio vigneto ad Alberello Pachinese, di contrada San Lorenzo Lo Vecchio, a “Vivi vinum” – prosegue Guarrasi – ha creduto nel progetto di tutela della tradizione della vendemmia, nell’innovazione attraverso la ricerca e la didattica, alle varie attività dell’associazione e alla nascita della Scuola del vino di Pachino”.

Il premio, realizzato artigianalmente in esclusiva per “Vivi vinum Pachino”, è stato consegnato da Concetto Costa, presidente Bcc di Pachino e presidente Federcasse Sicilia, a Fabio Novello, figlio del premiato farmacista.

(Nella foto di copertina, da sinistra: Concetto Costa, Fabio Novello, Walter Guarrasi)