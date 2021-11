Primo piano Siracusa, l’allerta meteo è “arancione” per mercoledì 10 novembre di

SIRACUSA – Allerta meteo “arancione“, con fase operativa di “preallarme“, su tutta la Sicilia per l’intera giornata di mercoledì 10 novembre. Lo stabilisce la Protezione civile regionale con il bollettino diramato questo pomeriggio, in cui permane fino alla mezzanotte allerta meteo di livello “giallo”.

Nell’avviso sul rischio meteo-idrogeologico e idraulico in Sicilia, si prevedono per mercoledì precipitazioni piovose “da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori meridionali e ionici, con quantitativi cumulati da moderati a puntualmente elevati; sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su resto dell’isola, con quantitativi cumulati moderati”; venti “forti sud-orientali sui settori ionici e zone costiere tirreniche”; per quanto riguarda i mari, “agitato lo Ionio meridionale; molto mossi i bacini occidentali e meridionali”.

