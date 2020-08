Primo piano Siracusa, triste record siciliano: 13 contagi nelle ultime 24 ore di

SIRACUSA – Ieri nessun caso, ma i numeri di oggi devono far riflettere. Siracusa è la provincia con il maggior numero di contagiati (13) in Sicilia nel giorno clou di un’estate davvero anomala, quella legata all’emergenza coronavirus. Un’impennata di casi che non può far dormire sonni tranquilli ad un territorio in cui i focolai stanno aumentando. Sui 49 contagi rilevati in Sicilia nelle ultime 24 ore, quasi un terzo è stato registrato nella provincia aretusea e sembra siano in buona parte legati al cluster maltese. Si riferiscono cioè a persone rientrate da una vacanza nell’isola del Mediterraneo. Per diverse settimana Siracusa era stata a contagi zero tra giugno e primi giorni di luglio, poi i nuovi casi, soprattutto di importazione, e le legittime preoccupazioni delle Istituzioni (un vertice si è tenuto ieri in Prefettura) che hanno adottato misure più stringenti soprattutto per quanto riguarda la movida nei giorni centrali dell’estate.

Per quanto riguarda il resto della Sicilia, nelle ultime 24 ore, sono 9 i casi nel Palermitano, 6 nel Nisseno, 5 nel Catanese e nell’Agrigentino, 4 nel Ragusano, 2 nell’Ennese e uno nel Trapanese e nel Messinese. Sono 52 i positivi ricoverati in Sicilia, di cui 5 in terapia intensiva.