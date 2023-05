Elezioni amministrative 2023 Siracusa verso il voto, Donzelli serra le fila di Fdi per Messina sindaco di

SIRACUSA – Partecipazione ieri pomeriggio per la tappa a Siracusa del deputato Giovanni Donzelli, responsabile nazionale dell’organizzazione di Fratelli d’Italia, nella sede provinciale del partito a sostegno della lista meloniana al consiglio comunale e del candidato sindaco del centrodestra unitario Ferdinando Messina. Ad accogliere Donzelli, giunto insieme al collega trentino Andrea de Bertoldi, il deputato nazionale Luca Cannata, il deputato regionale Carlo Auteri, il commissario provinciale del partito Peppe Napoli, dirigenti, candidati consiglieri e simpatizzanti di Fratelli d’Italia.

Il parlamentare fiorentino ha “ribadito l’importanza del voto per Fratelli d’Italia e consolidato il sostegno del partito al candidato sindaco della coalizione di centrodestra Ferdinando Messina – si legge in una nota stampa a margine – evidenziando l’importanza per Siracusa di un’amministrazione di centrodestra, per poter dare una visione diversa per il futuro della nostra città dopo un decennio in cui la sinistra ha amministrato con risultati oggettivamente fallimentari”.

All’incontro nella sede di corso Gelone, anche un simpatico siparietto d’apertura, con la telefonata in vivavoce del ministro del Turismo, Daniela Santanchè, la quale “ha ribadito il sostegno del Governo Meloni alla eventuale prossima amministrazione di centrodestra nel capoluogo aretuseo, evidenziando le potenzialità di Siracusa e la necessità del suo rilancio soprattutto in ambito turistico e non solo”.

Si è trattato della seconda iniziativa nella sede di Fratelli d’Italia a sostegno del candidato sindaco Ferdinando Messina, dopo la conferenza convocata e tenuta una settimana fa in occasione dell’intervento del ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso.

MESSAGGIO ELETTORALE A PAGAMENTO