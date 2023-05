Primo piano Siracusa, allerta meteo “arancione” estesa a domenica 21 maggio di

SIRACUSA – Previsioni di maltempo sull’intero weekend. Allerta meteo “arancione” confermata per il Siracusano anche per la giornata di domenica 21 maggio, mentre nel nord-est della Sicilia allerta innalzata già da questo sabato pomeriggio a livello “rosso” con fasi operative di “allarme”.

Secondo l’avviso sul rischio meteo-idrogeologico e idraulico diramato nelle prime ore del pomeriggio dalla Protezione civile in Sicilia, si prevedono per domenica precipitazioni “da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati generalmente moderati” e temperature “massime in locale sensibile diminuzione”.

Ancora nel bollettino sulla domenica, si stimano venti “forti con raffiche di burrasca orientali, in attenuazione”, inoltre “molto mossi tutti i bacini occidentali, lo Stretto di Sicilia e lo Ionio, con moto ondoso in attenuazione”.

