Primo piano Siracusa, Vinciullo si “federa” con la Lega di

SIRACUSA – “Quello siglato oggi è un percorso di assieme che si certifica, che mette nero su bianco la storia di un’amicizia personale e di una stima reciproca da sempre con l’on. Vincenzo Vinciullo. La condivisione di anni di politica che abbiamo vissuto, nel Centrodestra e che, per entrambi, si è mossa, si muove e continuerà a muoversi sul solco dell’idea che ha come obiettivo il Territorio, la sua centralità, la sua valorizzazione e il radicamento in esso, stella polare del nostro comune agire”. Questo l’incipit del comunicato sottoscritto dal neo segretario regionale della Lega, il deputato modicano Nino Minardo, nel quale si rende nota la convergenza trovata con l’ex parlamentare regionale siracusano Vincenzo Vinciullo e i suoi due movimenti civici. Alla presenza, tra gli altri, del deputato regionale Orazio Ragusa e del commissario provinciale della Lega a Siracusa, Leandro Impelluso.

“Oggi, abbiamo certificato tutto questo e reso tangibile un’intesa che poggia sui valori che sono fondamentali per la Sicilia – si legge ancora nel comunicato di Minardo – Sono i nostri, i comuni valori che hanno come riferimento il Popolo siciliano, la sua identità, la tutela del suo oggi e la valorizzazione del suo domani che hanno la concretezza di obiettivi assolutamente assonanti fra la Lega e i movimenti ‘Siracusa protagonista’ e ‘Prima Siracusa’ dell’on. Vincenzo Vinciullo”.

Nel comunicato si leggono i nomi legati alle due liste portate in dote da Vinciullo: Arturo Rizza, Fabio Alota, Mauro Basile, Salvatore Castagnino, Salvo Cannata, Giorgio Chiaramida, Mario Pancari, Gianluca Caruso, Alessandro Cotzia, Giuseppe Culotti, Sebastiano Moncada, Vincenzo Salerno, Antonino Pulvirenti, Corrado Italia, Nazareno Nicotra, Antonio Navanteri, Giuseppe Lombardo, Giuseppe Ferrazzano, Samuele Roggio, Luciano Testa, Dario Andolina, Giovanni Di Stefano, Francesco Drago, Seby Greco, Ivan Quadarella, Giuseppe Sagliola e Francesco Sala.

“Lega, ‘Siracusa protagonista’ e ‘Prima Siracusa’ hanno un asse comune del pensiero politico – si conclude nel comunicato – e la nostra è un’unità di intenti naturale, frutto di quella visione uguale e sovrapponibile della politica per la Sicilia e fra i Siciliani e che da sempre abbiamo condiviso nella nostra azione. E questa uguale visione, la stima reciproca, l’amicizia personale che ci lega, sono la pietra miliare posta oggi, di questo ‘cammino’ da fare assieme. Siamo dalla stessa parte come lo siamo sempre stati, attori in quell’idea di una Sicilia del domani, di una Siracusa del domani che sappiano affermare la forza endemica e la capacità di costruirsi, fondate sulle radici di una storia millenaria e di pregio”.