Vaccino Covid, in Sicilia al via prenotazioni terza dose per over 60

SIRACUSA – Da oggi in Sicilia è possibile, per gli over 60, vaccinarsi con la terza dose anti-Covid, purché siano trascorsi sei mesi dalla somministrazione della seconda dose dei vari sieri.

Si tratta delle cosiddette dosi “booster” (diverse da quelle “addizionali” prenotabili dal 20 settembre scorso, ndr), cioè di una dose di richiamo dopo il completamento del ciclo vaccinale primario somministrata dopo almeno sei mesi dall’ultima dose, al fine di mantenere nel tempo o ripristinare un adeguato livello di risposta immunitaria, in particolare in popolazioni connotate da un alto rischio per condizioni di fragilità che si associano allo sviluppo di malattia grave, o addirittura fatale, oppure per esposizione professionale.

La prenotazione può essere effettuata cliccando sull’immagine specifica nei due siti web dedicati, attraverso l’apposita piattaforma della Regione siciliana o direttamente sulla piattaforma della Struttura commissariale nazionale gestita da Poste Italiane.

È possibile, inoltre, prenotarsi chiamando il numero verde 800 00 99 66, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 18: è sufficiente indicare il codice fiscale, il numero della tessera sanitaria e quello del telefono cellulare, indispensabile per la conferma dell’appuntamento.

