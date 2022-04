Alluvioni del 2019, nel Siracusano aperti 38 cantieri per 5,5 milioni. Ecco quali

SR Carlentini Comune 1) Ripristino della funzionalità Intervento di rimozione detriti SP 32, c/da Cannellazza, incrocio SP 32, SR 5, piazza Madonnina del Grappa di c/da Pedagaggi FSUE € 12.192,98

SR Carlentini Comune 1) Ripristino della funzionalità Intervento di disotturazione delle condotte fognanti del centro abitato, pulizia delle camerette di ispezione e pulizia delle camere di sollevamento acque reflue di c/da Bosco FSUE € 5.940,00

SR Carlentini Comune 1) Ripristino della funzionalità Intervento di ripristino della funzionalità delle condotte di raccolta acque meteoriche delle vie Principe Emanuele e via Dei Mille FSUE € 19.073,72

SR Carlentini Comune 3) Messa in sicurezza delle infrastrutture Intervento di consolidamento del versante e del corpo stradale di collegamento tra via San Sebastiano e via San Benedetto con via Dante FSUE € 320.000,00

SR Carlentini Comune 1) Ripristino della funzionalità Ripristino funzionalità nel tratto di collegamento via Dello Stadio – via Archeologica FSUE € 170.000,00

SR Carlentini Comune 1) Ripristino della funzionalità Sistemazione del canale di convogliamento delle acque meteoriche che sversa sulla Fiumara Mulinelli e ripristino della viabilità esistente dell’agglomerato urbano di c/da Marcellino FSUE € 340.000,00

SR Carlentini Comune 1) Ripristino della funzionalità Ripristino della funzionalità delle pompe di sollevamento dell’impianto fognario di c/da Bosco e rifacimento della condotta di scarico FSUE € 170.000,00

SR Carlentini Comune 1) Ripristino della funzionalità Ripristino della sede stradale e delle grate di raccolta delle acque piovane di via Marna FSUE € 40.000,00

SR Carlentini Comune 1) Ripristino della funzionalità Manutenzione straordinaria della fiumara e ripristino del canale di convogliamento delle acque meteoriche di c/da Pedagaggi FSUE € 80.000,00

SR Carlentini Comune 3) Messa in sicurezza delle infrastrutture Ripristino solaio e area della palestra De Amicis di via Dello Stadio FSUE € 70.000,00

SR Carlentini Comune 1) Ripristino della funzionalità Regimentazione delle acque meteoriche e ripristino della carreggiata stradale della strada comunale Minnella FSUE € 176.000,00

SR Carlentini Comune 1) Ripristino della funzionalità Lavori di ripristino di un tratto di carreggiata della strada S.P. 91 in c/da Carbonella nel territorio del Comune di Carlentini FSUE € 152.000,00

SR Ferla Comune 1) Ripristino della funzionalità Interventi di manutenzione straordinaria per il riefficientamento del sistema di adduzione idrica e la relativa messa in sicurezza II e III Stralcio FSUE € 175.982,26

SR Ferla Comune 1) Ripristino della funzionalità Interventi di ripristino del sistema di captazione e adduzione Acquedotto Consortile intercomunale “Isole Grotte” del Comune di Ferla e del Comune di Buccheri FSUE € 1.000.000,00

SR Francofonte Comune 1) Ripristino della funzionalità Lavori di messa in sicurezza e ripristino della viabilità comunale di c/da Passaneto e varie vie del centro urbano FSUE € 34.362,72

SR Francofonte Comune 1) Ripristino della funzionalità Lavori di messa in sicurezza e ripristino della viabilità comunale di c/da Santuzza – Giardinello FSUE € 38.230,93

SR Francofonte Comune 1) Ripristino della funzionalità Lavori di messa in sicurezza e ripristino della viabilità comunale di c/da Squarcia e ripristino sottopassaggio FSUE € 19.327,45

SR Francofonte Comune 1) Ripristino della funzionalità Lavori di messa in sicurezza e ripristino della viabilità comunale di via Scamporlino e via Dei Martiri FSUE € 25.080,97

SR Francofonte Comune 1) Ripristino della funzionalità Lavori di messa in sicurezza e ripristino della viabilità comunale di via Catania, via Fratti e via Imbriani FSUE € 31.869,51

SR Francofonte Comune 1) Ripristino della funzionalità Lavori di messa in sicurezza e ripristino della viabilità comunale di c/da Via del Re – c/da Palagonese e c/da Martelletto FSUE € 15.906,26

SR Francofonte Comune 1) Ripristino della funzionalità Interventi finalizzati all’eliminazione del pericolo nella strada vicinale c/da Giardinello – Santuzza FSUE € 52.500,00

SR Francofonte Comune 1) Ripristino della funzionalità Interventi finalizzati all’eliminazione del pericolo nella strada Passaneto – Omomorto FSUE € 51.000,00

SR Francofonte Comune 1) Ripristino della funzionalità Interventi di ripristino totale del manto stradale delle strade comunali di c.da Omomorto FSUE € 253.500,00

SR Francofonte Comune 1) Ripristino della funzionalità Interventi di ripristino totale della pavimentazione stradale di via Dei Mutilati – piazza Dante FSUE € 125.800,00

SR Francofonte Comune 1) Ripristino della funzionalità Interventi di ripristino totale del manto stradale della strada comunale Ex S.P. 33 c.da Giardinello – c.da Cottone FSUE € 258.500,00

SR Francofonte Comune 1) Ripristino della funzionalità Interventi di rifacimento e stabilizzazione del fondo del manto stradale delle strade comunali di c.da Grassure FSUE € 118.400,00

SR Francofonte Comune 1) Ripristino della funzionalità Interventi di ripristino del manto stradale di corso Dei Mille e aree limitrofe FSUE € 148.500,00

SR Francofonte Comune 1) Ripristino della funzionalità Interventi di ripristino del manto di pavimentazione delle vie del centro urbano via Garibaldi, piazza Palermo e via Sicilia FSUE € 255.500,00

SR Lentini Comune 1) Ripristino della funzionalità Intervento di ripristino della funzionalità della rete principale di raccolta e smaltimento delle acque bianche e degli attraversamenti idrico-torrentizi FSUE € 185.000,00

SR Lentini Comune 1) Ripristino della funzionalità Interventi di ripristino danni alle infrastrutture stradali denominate Porrazzeto, Picasso, Amendola, Modica, Columba, Raffaello, italia, Riccardo da Lentini, …., ecc. FSUE € 190.000,00

SR Lentini Comune 1) Ripristino della funzionalità Interventi di ripristino danni alle infrastrutture stradali denominate Nisida, Arezzo, Pergolesi, Pellico, Bosco Cappuccio, Zancle, Lecce, Megara, G. Tringali, Paone, …., ecc. FSUE € 125.000,00

SR Lentini Comune 1) Ripristino della funzionalità Interventi di ripristino danni alle infrastrutture stradali denominate Cefalù, Segesta, Selinunte, Capri, Erice, Taormina, Dello Stadio, Berenice, Cerere, A. Moro, Partigiani, Barletta, Macello, Museo, Del Prete, Polibio, Sofisti, Milazzo, …., ecc. FSUE € 210.000,00

SR Rosolini Comune 1) Ripristino della funzionalità Intervento di ripristino viabilità ed impianto di pubblica illuminazione Area PIP di c/da Santuzza FSUE € 295.000,00

SR Sortino Comune 1) Ripristino della funzionalità Intervento di rifacimento del manto stradale e tratti di marciapiede di Via Libertà FSUE € 100.000,00

SR Sortino Comune 1) Ripristino della funzionalità Intervento di rifacimento del manto stradale di Via P. G. Cianci FSUE € 88.000,00

SR Sortino Comune 1) Ripristino della funzionalità Intervento di rifacimento del manto stradale di Via Risorgimento FSUE € 99.000,00

SR Sortino Comune 1) Ripristino della funzionalità Intervento di rifacimento del manto stradale di Via P. Gaetani FSUE € 70.000,00