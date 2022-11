Primo piano Maltempo, a Pachino nuova alluvione di

PACHINO – È ancora una volta Pachino tra i territori più colpiti in Sicilia dalle ondate di maltempo di novembre. Dopo quella dello scorso 12 novembre, la nuova alluvione si è verificata stamani, quando nella prima metà della giornata sono stati rilevati circa 40 mm di precipitazioni cumulate (fonte Sias).

I detriti hanno ostruito una parte della strada provinciale 84 “Marzamemi-Portopalo”, che è stata liberata nelle prime ore serali grazie al lavoro incessante delle forze in campo. In campo squadre di protezione civile e vigili urbani del Comune, vigili del fuoco e volontari.

Le zone più critiche del territorio di Pachino, in cui i canali esistenti non riuscirebbero a smaltire le acque meteoriche, sono: via dello Stadio, via Lazio, case popolari di via Mascagni (vedi collage in copertina), contrada Lettiera. Diversi i sopralluoghi da parte del sindaco Carmela Petralito e dell’assessore Angelo Luciano.

La Protezione civile regionale, intanto, ha esteso alla giornata di domenica 27 novembre l’allerta meteo “arancione” per la Sicilia orientale, pertanto valida anche nel Siracusano.