Elezioni amministrative 2020 Ballottaggi amministrative, ad Augusta e Floridia affluenza definitiva intorno al 43% di

SIRACUSA – Sono stati chiamati al voto, questa domenica 18 ottobre ore 7-22 e lunedì 19 ottobre ore 7-14, per il turno di ballottaggio per l’elezione del sindaco, 52.524 gli elettori in provincia di Siracusa, segnatamente ad Augusta e Floridia. [Clicca qui per la pagina dedicata ad Augusta]

A Floridia, i 20.073 elettori hanno potuto scegliere tra il giovanissimo consigliere comunale uscente Marco Carianni, sostenuto dalle due liste civiche “Progetto Floridia” e “Floridia futura”, arrivato in testa al primo turno con 3.041 voti (26,01 per cento), e l’ex vicesindaco Salvo Burgio, sostenuto dalle tre liste “Cambiala”, “Ora – Sicilia al centro” e “Riparti Floridia”, giunto al ballottaggio con 2.122 voti (18,15 per cento).

Al primo turno avevano votato 12.002 floridiani, pari al 59,79 per cento degli aventi diritto.

Riporteremo qui di seguito in tempo reale l’affluenza, agli orari in cui sono previste le tre rilevazioni (ore 12, 19 e 22 di domenica) prima del dato definitivo (ore 14 di lunedì).

Alla rilevazione delle ore 12, l’affluenza è all’8,88 per cento, pari a 1.782 votanti (flessione di 4,74 punti rispetto alla stessa rilevazione al primo turno).

Seconda rilevazione, ore 19. Si sono recati alle urne il 25,22 per cento degli elettori, cioè 5.062 votanti (percentuale inferiore di 11 punti rispetto alla rilevazione del primo turno).

Penultima rilevazione, ore 22, alla chiusura dei seggi del primo giorno di votazioni: affluenza al 33,06 per cento pari a 6.637 votanti (meno 13,49 per cento).

Il dato definitivo, registrato alla chiusura dei seggi alle ore 14 di lunedì, dice 43,68 per cento, cioè 8.767 votanti. Rispetto al primo turno di questa tornata elettorale costituisce un calo di 16,12 punti percentuali.