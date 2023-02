Primo piano Siracusa, maltempo, 100 mm di pioggia in dodici ore. Chiusure in aggiornamento, scavo preventivo alla Fanusa di

SIRACUSA – L’allerta meteo “rossa” diramata dalla Protezione civile regionale per la Sicilia orientale ha determinato a Siracusa numerose chiusure a scopo preventivo, disposte già ieri, e alcune chiusure odierne per la perturbazione in corso, che ha fatto registrare, dalla stazione Sias nel capoluogo, quasi 100 mm di precipitazione piovose cumulate distribuite tra la notte e l’intera mattinata.

Precisamente, dato fornito dal Comune di Siracusa alle ore 11, nelle dodici ore precedenti è stato registrato “un picco di 108 millimetri di pioggia a Villa Vela mentre nel territorio comunale si registrano 78 millimetri a Cassibile con dati superiori ai 50 millimetri in gran parte della provincia”.

L’Anas, a seguito dell’allerta meteo di massimo livello, ha reso noto ieri di aver revocato le chiusure diurne programmate, per esercitazioni nelle gallerie, della carreggiata in direzione di Catania dell’autostrada Catania-Siracusa, che pertanto resterà aperta al traffico veicolare sia questo giovedì 9 che venerdì 10 febbraio.

Quanto al capoluogo aretuseo, che vede il Centro operativo comunale (Coc) attivo già da ieri pomeriggio, sono state disposte stamani, causa maltempo, le chiusure del sottopasso del circuito, in via Ascari (nella foto di copertina), e la traversa Cannarella nei pressi del canale Scandurra, in contrada Serramendola.

Nella tarda mattinata, su decisione del comando della Polizia municipale e del settore Trasporti e diritto alla mobilità, a causa dell’accumularsi della pioggia, è stata chiusa al traffico via Franca Maria Gianni, in zona Santa Panagia. Provvedimento di chiusura, ma temporaneo, è stato adottato anche per la Porta Marina dove, su segnalazione della Municipale, si stanno recando i tecnici della Soprintendenza ai beni culturali e della Protezione civile comunale per verificare il distacco di alcuni frammenti dall’antico manufatto.

Quindi chi percorre viale Santa Panagia, prima di immettersi su via Gianni, dovrà svoltare a sinistra per via Lentini mentre i mezzi in entrata da Targia saranno indirizzati lungo viale Scala Greca. Per entrare in Ortigia, vista la chiusura della Porta Marina, i mezzi dovranno percorre un tratto di via Savoia e poi imboccare in senso inverso via santa Maria dei Miracoli.

A ciò si aggiunga che, con ordinanza sindacale di ieri, era stata disposta la chiusura odierna di scuole, parchi (compreso quello archeologico), impianti sportivi, cimitero, castello Maniace. Inoltre, stamani, per salvaguardare l’incolumità dei fedeli, è stata decisa dal rettorato la chiusura del santuario della Madonna delle Lacrime e del parco “finché non cesserà il maltempo”.

Le squadre dei volontari delle Protezione civile stanno tenendo sotto osservazione, altresì, il torrente Cifalino che nella mattina era in fase di ingrossamento. Al lavoro anche le squadre dell’Enel per intervenire in caso cedimento cavi elettrici aerei.

Al termine di una riunione operativa svoltasi in mattinata, è stata decisa la realizzazione di uno scavo nella zona di Fanusa. “Servirà – dichiara l’assessore alla Protezione civile, Enzo Pantano, che ha presieduto la riunione – a convogliare le acque che le idrovore preleveranno in via Verne e nelle vie limitrofe qualora dovessero verificarsi i consueti allagamenti che si registrano nell’area”. L’assessore invita inoltre la cittadinanza a “non lasciare su balconi e terrazze oggetti che potrebbero essere spazzati via dal vento”, e le imprese edili a “mettere in sicurezza impalcature e strutture utilizzate per i lavori in corso soprattutto sulle facciate dei palazzi”.

“Si raccomanda di spostarsi solo per necessità e di muoversi comunque con prudenza a causa degli allegamenti che si formano a tratti lungo le strade”, è l’appello del Comune in attesa del nuovo avviso sul rischio meteo-idrogeologico che verrà diramato nel pomeriggio dal dipartimento regionale della Protezione civile.

È utile ricordare ai lettori siracusani i numeri locali da contattare per le emergenze: 338 9381109; 0931 451668; Comando Polizia municipale 348 4981781, 334 1169784, 0931 451151, 334 1169784; numero verde 800 632328.