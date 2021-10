Primo piano Siracusa, scatta l’allerta meteo “arancione” per domenica: protezione civile in preallarme di

SIRACUSA – Dalla mezzanotte tra questo sabato e domenica, per l’intera giornata di domenica 24 ottobre, scatta l’allerta meteo “arancione” sulla Sicilia orientale, con il bollettino diramato dalla Protezione civile regionale.

Nelle aree interessate dall’imminente situazione operativa di “preallarme”, si prevedono nuovi temporali per la domenica, dopo quello registrato nella giornata del venerdì, che nel capoluogo aretuseo ha visto cadere circa 25 mm di precipitazioni piovose in poche ore (rilevazioni del Sias, Servizio informativo agrometeorologico siciliano) creando importanti allagamenti non solo lungo diverse strade urbane (vedi foto di copertina, ndr), complice la mancata tenuta dei tombini, ma anche in alcuni bassi residenziali.

Secondo quanto si legge nel bollettino pubblicato nel pomeriggio dal dipartimento regionale di protezione civile, “dalle prime ore del 24 ottobre, per 24-36 ore, precipitazioni diffuse e intense, con rovesci o temporali, con fenomeni particolarmente insistenti su settori est. Fenomeni accompagnati da rovesci di forte intensità, grandinate, attività elettrica e forti raffiche di vento dal primo mattino del 24 ottobre, per 24-36 ore, venti di burrasca, con raffiche di burrasca forte, dai quadranti est. Intense mareggiate lungo le coste esposte”.