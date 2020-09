Elezioni amministrative 2020 Floridia, il M5s non presenta lista. L’europarlamentare Giarrusso: “Una battuta d’arresto che non ci voleva” di

FLORIDIA – Manca poco più di un mese alle elezioni amministrative che si terranno a Floridia e fa scalpore la mancata presentazione di una lista del Movimento 5 stelle. Infatti, il meetup floridiano non ha presentato lista e non sosterrà alcun candidato a sindaco.

Di questa situazione l’europarlamentare del Movimento 5 Stelle Dino Giarrusso in visita nella nostra cittadina ha dichiarato: “Gli elettori e gli attivisti del movimento dei cinque stelle e i cittadini che simpatizzano per il movimento a Floridia sono tanti. Per me è un grande dispiacere non avere una lista, non avere un candidato sindaco nostro ed è un problema che deve far riflettere perché il movimento che governa il paese che è la prima forza politica del paese nel parlamento nazionale e la seconda al Parlamento Europeo ed ha avuto grandi successi anche perché nella regione Sicilia è la prima forza politica pur non avendo vinto le elezioni. Oggi purtroppo nei comuni non ha la stessa forza o per lo meno non le ha in tutti. Incredibilmente governa la capitale d’Italia e poi non riesce ad avere una lista in un comune come Floridia dove ha avuto ottime percentuali sia alle nazionali, sia regionali ed anche alle europee. Questo deve farci riflettere io sono qui per parlare con i nostri simpatizzanti. Naturalmente sono qui anche per ribadire che il movimento non ha candidati perché le voci corrono. Ciascuno è libero di votare per chi vuole a queste elezioni. Subito dopo dobbiamo immediatamente lavorare affinché questo non ricapiti né a Floridia né in altri comuni della zona. Per fortuna in altri comuni ci presentiamo ad Augusta abbiamo una sindaca uscente, in altri comuni come nella provincia di Catania abbiamo ottimi candidati. Deve farci riflettere davvero che un comune importante della provincia di Siracusa come Floridia non siamo riusciti ad esprimere né una lista né un candidato a sindaco. È grave”.

Alla domanda su come continuerà il movimento a lavorare sul territorio, l’europarlamentare Giarrusso ha detto: “Sul territorio continueremo a lavorare come abbiamo fatto fino ad ora. Io sono molto soddisfatto del rapporto che ho con la provincia di Siracusa, del rapporto che si è instaurato da quando ho l’onore di rappresentare anche la provincia di Siracusa al parlamento europeo. Vengo molto spesso, ci sono dei progetti molto interessanti non solo in commissione agricoltura, della quale faccio parte, per la quale abbiamo già risolto alcune cose in positivo anche grazie al lavoro fatto con gli imprenditori agricoli ed agrumicoli in particolare. Però dobbiamo anche piede nei consigli comunali. Quindi questa di Floridia per noi è una battuta d’arresto che non ci voleva. D’altro canto, è anche giusto non presentare liste improvvisate ma deve farci riflettere il fatto che in alcuni comuni non abbiamo l’organizzazione che una forza politica come noi dovrebbe avere”.