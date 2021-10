Politica Siracusa, Samantha Ponzio nuova presidente del circolo “Atreju” di Fratelli d’Italia di

SIRACUSA – Avvicendamento alla guida di uno dei tre circoli territoriali di Fratelli d’Italia nel capoluogo aretuseo, e segnatamente quello denominato “Atreju“. Emiliana Carpinteri , a poco più di un anno e mezzo dall’evento di presentazione dei nuovi circoli meloniani, “lascia il posto – si legge nel comunicato – di presidente del circolo territoriale” a Samantha Ponzio, pur “mantenendo per adesso la vicepresidenza”.

La dirigente provinciale di Fratelli d’Italia, Emiliana Carpinteri, nominata in estate nel coordinamento regionale per la Sicilia orientale, afferma in una nota: “Dopo la nomina nell’esecutivo regionale avvenuta qualche mese fa, ritengo opportuno evitare di mantenere due cariche contemporaneamente e lasciare spazio ad altre risorse nel pieno spirito di inclusione ed apertura. Sono contenta che il mio ruolo di responsabile del circolo Atreju venga ricoperto da Samantha Ponzio, donna capace, seria, competente ed attiva sul territorio per l’interesse collettivo, sicura che farà bene nel gestire il circolo territoriale, a lei va un grande in bocca al lupo”.

La neo presidente del circolo “Atreju”, Samantha Ponzio dichiara: “Onorata per il ruolo che mi accingo a ricoprire, ringrazio il coordinatore provinciale Giuseppe Napoli per la fiducia manifestata e per la opportunità che mi è stata concessa per questo delicato incarico. Con Emiliana Carpinteri nel suo ruolo di vicepresidente del circolo territoriale continueremo insieme a lavorare per la crescita del circolo nell’interesse collettivo”.

Nella stessa nota, il commissario provinciale Giuseppe Napoli ha “ringraziato il presidente uscente del circolo, evidenziando i risultati da questa ottenuti in virtù del grande impegno messo in atto, ed ha augurato buon lavoro al nuovo presidente Samantha Ponzio”.