Elezioni amministrative 2023 Carlentini, elezioni amministrative, Condorelli sfida l’uscente Stefio. Ecco assessori designati e liste di

CARLENTINI – Sarà sfida a due per la sindacatura di Carlentini tra l’uscente Giuseppe Stefio e Giovanni Condorelli. Parte oggi, dopo la scadenza di legge a mezzogiorno per la presentazione delle liste, la vera campagna elettorale, che vedrà in campo complessivamente ben undici liste.

Per puntare alla riconferma, Stefio può fare affidamento su sei liste, con un nucleo di centrosinistra formato da Pd e M5s, a cui si aggiungono due liste riferibili al deputato regionale messinese Cateno De Luca, quella delle politiche Sud chiama nord e quella delle regionali Sicilia vera. Non mancano le liste civiche, con “Grande Carlentini” e “Ancora insieme lista del sindaco“. Gli assessori designati sono tre: Sandra Piccolo, Salvatore Ruta, Vincenzo Scamporlino.

Condorelli si presenta con una coalizione civica di area centrodestra, di cui l’unico partito a presentare la lista è Fratelli d’Italia. Poi liste civiche, a partire da “Davvero & sempre“, “Condorelli sindaco“, a cui si sono aggiunte “Rinascita di Carlentini” e “Carlentini al centro“. Quattro gli assessori designati: Giuseppe Nicastro, Angelo Ferraro, Luciano Nocita, Patrizia Floridia.

I due attuali candidati a sindaco si sfidarono nella precedente tornata elettorale amministrativa, nel 2018, vinta da Stefio al primo turno con Condorelli giunto secondo, quando però la frammentazione politica aveva prodotto cinque candidature alla carica di primo cittadino, sostenute da quindici liste.

Qui di seguito le liste con tutti i candidati al consiglio comunale per i sedici seggi disponibili.

Ecco le sei liste collegate a Giuseppe Stefio.

Ancora insieme lista del sindaco:

Silvana Andronaco

Giuseppe (detto Pino) Carnazzo

Angioletta Ciavola

Rosario (detto Saro) Circo

Alfio Danna

Maria Concetta Fava

Daniela Fuccio

Emanuela Giavatto

Sebastiano Antonio (detto Nuccio) Gibilisco

Federica La Ferla

Salvatore Mangiameli

Sebastiana Marino

Maria Pia Modica

Pietro Paolo (detto Piero) Risuglia

Caterina Rubino

Alfio Spina

Partito democratico:

Salvatore (detto Salvo) Genovese

Salvatore (detto Salvo) La Rosa

Nunziatina Regolo

Sebastiano Franco

Chiara Bonfiglio

Cirino (detto Rino) Briganti

Sabrina Brogna

Angelo Campagna

Valeria Catana

Alessandro Gorbino

Serafina (detta Nuccia) Prumeri

Michele Ruma

Salvatore (detto Turi) Ruta

Valeria Salanitro

Leila Seguenzia

Agnese Spataro

Movimento 5 stelle:

Paolo Nigro

Sandra Lucia Piccolo

Loredana Sanzaro

Paolo Vacanti

Antonino Inserra

Pinuccia Fichera

Antonino Fisicaro

Ambra Maria Rita Zarbano

Livio Colnaghi

Anna Maria Barraco

Renato Furnò

Salvatore Randazzo

Rosario Andrea Urrata

Vincenzo Oddo

Federica Risuglia

Carmela Tagliaverga

Sud chiama nord:

Marco Bertoni

Manuele Cicero

Sharon Di Giorgio

Fabio Di Mauro

Anna Lucia (detta Annalucy) Fonte

Dorina Giunta

Rossella Longo

Roberto Mandolfo

Giulia Mangiameli

Marco Piccolo

Salvatore Ruggieri

Vincenzo (detto Enzo) Scamporlino

Giordana Scarnà

Sara Scolari

Alfio Zarbano

Gabriella Nanfitò

Grande Carlentini:

Giuseppe Beninato

Filadelfo Bosco

Rita Brancato

Lorena Brunno

Marika Centamore

Rosario Crisci

Angelo Maenza

Carmelo Mangiameli

Sebastiano Nardo

Elena Pisano

Tiziana Russo

Gaetana (detta Tania) Scarcina

Francesco Turco

Laura Vacirca

Antonino Vecchio

Tiziana Vinci

Sicilia vera:

Giuseppe Catania

Carmelo Luca Cicero

Alfio Andrea Di Pietro

Rosanna Guercio

Carmelo Maci

Diego Parisi

Vincenzo Rubino

Fabrizio Vecchio

Amedeo Zarbano

Francesco Giglitto

Fabiola Longo

Eliana Scaravilli

Concetta Rita Franco

Tina Castro

Ecco le cinque liste collegate a Giovanni Condorelli.

Davvero & sempre:

Sebastiano (detto Nuccio) Calabrò

Graziella Ciavola

Sandra Di Domenico

Valeria Fonte

Amal Hassar

Nunzio Mangiameli

Gaetano Rezoagli

Luigi Toscano

Giordana Maria Sicura

Carlo Scolari

Luciana Turco

Franco Vella

Rossella Mugno

Giuliana Garrotto

Francesco Napolitano

Vincenzo Musco

Condorelli sindaco:

Giovanni Antonino Condorelli

Antonella Garrotto

Giovanni (detto Gianni) Cicero

Alfredo Pezzino

Concetta Di Marco

Giovanni Martinelli

Michael Alex Di Salvo

Maria Enza Cimino

Carmela Menta

Esther Naomi Mangiameli

Francesco Di Mauro

Lucia (detta Lucy) Gibilisco

Ludovica Amenta

Manuela Commendatore

Alfredo Militti

Sebastiano (detto Nello) Guercio

Fratelli d’Italia:

Samuele Arisco

Alexia Castiglia

Federica Crisci

Sebastiano (detto Seby) Rossello

Antonello Mercurio Mallaci

Ignazio Giannì

Francesco Sparagnino

Chiara Iapichello

Brenda Parisi

Giovanni Gagliardi

Cristina Mangiagli

Claudia Urrata

Marika Virgillito

Giovanni Tanchella

Luana Lorito

Gabriele Aletta

Rinascita di Carlentini:

Alfredo Londra

Giada Breci

Giada Casaccio

Fabrizio Catania

Tiziana Coffa

Giuseppe Demma

Santo Di Carro

Daniele Rosa Gaeta

Hilary Graziano

Salvatore Innao

Salvatore Ippolito

Hiram Marsilii

Rosalba Martines

Biagio Pagone

Maria Iosefa Pepe

Maria Rosa Ripa

Carlentini al centro:

Angelo Ferraro

Marco Barretta

Carmelo Consoli

Francesca De Luca

Tiziana Di Benedetto

Armando Esposito

Lucia Ferla

Vincenzo Ferrante

Paolo Fisicaro

Maria Grazia Gatto

Sebastiano Marino

Damiana Maugeri

Elena Piazza

Claudio Quaranta

Gioele Raudino

Selene Vinci