Primo piano Floridia piange il suo eroe Vito, mercoledì i funerali. Il cordoglio della premier Meloni di

FLORIDIA – La comunità floridiana piange il suo eroe Vito Bugliarello, di 35 anni, che ha trovato la morte per soccorrere due ragazzini caduti in mare, sabato scorso alla Marchesa del Cassibile. Dopo il ritrovamento nelle stesse acque del corpo esanime, i concittadini si sono stretti attorno alla famiglia ed è ancora oggi un lungo viavai nell’abitazione di via Panagulis, per dare parole di conforto per la perdita del figlio, con la notizia del gesto di estremo altruismo che ha intanto varcato lo Stretto. Tant’è che oggi anche la presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni ha voluto dedicare un messaggio di cordoglio.

Nel pomeriggio, sui propri canali social, ha scritto: “35 anni, ha sacrificato la sua vita per salvare due ragazzi in difficoltà. Un pensiero sentito alla famiglia, ai cari e a tutta la comunità di Floridia (Siracusa). Grazie per il tuo coraggio e il tuo altruismo Vito. Che la terra ti sia lieve, eroe”.

I funerali di Vito Bugliarello saranno celebrati mercoledì 26 aprile alle ore 16 nella parrocchia di Santa Lucia, a Floridia, dove i genitori sono molto attivi all’interno della comunità parrocchiale.

Secondo una ricostruzione fornita dall’amico che si trovava con lui, Vito Bugliarello, pur non sapendo nuotare, ha voluto prestare soccorso a due adolescenti in difficoltà, sporgendosi dagli scogli e lanciando in acqua alcuni asciugamani legati tra loro, con i quali i due avrebbero trovato la via della risalita. Ma il 35enne sarebbe scivolato in mare, restando in balia di correnti poco clementi, fino a scomparire. A ritrovarlo, a un centinaio di metri dallo specchio acqueo segnalato, sono stati i sommozzatori dei vigili del fuoco di Reggio Calabria, dopo aver dato il cambio ai colleghi di Catania nel secondo giorno di ricerche, condivise con la Capitaneria di porto di Siracusa.

La Procura della Repubblica di Siracusa ha aperto un fascicolo per ricostruire l’esatta dinamica della tragedia.